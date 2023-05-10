Казахстан и Святой Престол дополнили соглашение о взаимоотношениях

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 10 мая ратифицировали дополнительное соглашение к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр внутренних дел Марат Ахметжанов, который сообщил, что дополнительное соглашение к Соглашению между Казахстаном и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года совершено 14 сентября 2022 года в Астане.

Отмечается, что документ регулирует вопросы выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане членам Католической церкви из-за рубежа, назначенным на служение на длительный срок в какой-либо из субъектов Католической церкви.

Как следует из заключения профильного комитета Мажилиса, данное соглашение предусматривает замену требований по подтверждению платежеспособности и места проживания на письменное обязательство компетентного органа Католической церкви.

"Согласно научной правовой экспертизе, проведенной Институтом законодательства и правовой информации Министерства юстиции, в дополнительном соглашении не выявлено противоречий Конституции, международным обязательствам и действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе в части соблюдения прав и свобод человека", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента РК.

Закон РК "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Святым престолом о взаимоотношениях" был подписан главой государства 18 октября 2012 года.