О видах кибератак на финансовые организации рассказали в АРРФР

Хакерская активность стала рядовой частью жизни не только для специалистов кибербезопасности, но и для всех граждан. Клиенты финансовых организаций привыкли жить в условиях постоянных DDoS-атак, фишинговых рассылок и других элементов деятельности кирберпреступников, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день общество столкнулось с тем, что утечка данных – это не эфемерное понятие, а конкретные адреса, номера телефонов и банковских карт и другая чувствительная информация о конкретных людях.



"Угрозы развиваются и адаптируются к постоянно улучшающемуся контролю безопасности, поэтому мы можем сделать некоторые выводы, основываясь на статистике и наблюдая за развитием новых вредоносных программ и методов хакерских группировок". Директор Департамента информационной и кибербезопасности АРРФР Роман Перминов

Практически повсеместно на финансовом рынке используются библиотеки с открытым исходным кодом (Open Source) – это программное обеспечение, исходный код которого свободно распространяется и доступен для изменения. Сюда относятся различные пользовательские программы, компоненты, библиотеки, которые используют разработчики для создания своих проектов.

До 78% кода в аппаратных и программных кодовых базах состоит из библиотек с открытым исходным кодом и не разрабатывается собственными силами, а хранятся в библиотеках. Многие приложения и службы создаются с использованием библиотек с открытым исходным кодом.

Именно поэтому библиотеки программного обеспечения с открытым исходным кодом стали основной мишенью. Открытые библиотеки создают риски для организаций и пользователей, зачастую из-за компрометации учетных записей разработчиков. Компрометация становится возможной, как правило, из-за отсутствия многофакторной аутентификации, что приводит к вставке вредоносного кода в широко используемые библиотеки.

Основными контрмерами против таких атак на цепочку поставок являются качественные проверки исходных кодов, которые невозможны без применения специализированных программных продуктов – сканеров исходных кодов. АРРФР рекомендовало финансовым организациям уделять особое внимание этому направлению.

Разрушительный и другой вредоносный код также может быть преднамеренно вставлен подлинным автором библиотеки как форма хактивизма или политического протеста.

Одна из значимых тенденций 2023 года – это политически или социально мотивированные хакерские атаки, а также спонсируемые иностранными государствами кибератаки на противников. Политически мотивированные атаки могут быстро нанести ущерб не только финансовому рынку, но и всей экономике или даже вызвать беспорядки.

Повышению устойчивости систем обеспечения информационной безопасности финансовых организаций способствует периодическое проведение аудита информационной безопасности, тестирования на проникновение и иных форм проверки состояния системы управления информационной безопасностью. При этом следует помнить, что взгляд изнутри не всегда может быть достаточно независимым и объективным, поэтому целесообразно привлекать сторонних специалистов.

"С учетом опыта повсеместного карантина постепенно приходит понимание, что местонахождение сотрудников финансовых организаций или устройств, которые они используют, не так важны, как раньше. Вместо этого компании принимают решения на основе данных, а культура рабочего места больше зависит от того, что вы делаете, а не где вы это делаете. В 2023 году продолжает развиваться гибридный мир, где исчезают барьеры между цифровой и реальной жизнью". Роман Перминов

Поскольку гибкость становится приоритетом, финансовый рынок сталкивается с проблемой защиты безопасности и конфиденциальности своих данных, ведь они легко перемещаются с нескольких устройств и сетей, а также используют разные платформы для коммуникаций.

"Поэтому Агентство обращает внимание не только на организацию внутренних процессов обеспечения информационной безопасности и безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры финансовых организаций, но и на их взаимодействие с внешним миром, в первую очередь, с операторами связи. Особое внимание следует уделять положениям в договорах, касающихся вопросов ответственности за обеспечение информационной безопасности". Роман Перминов

В АРРФР отметили, что в 2023 году повышенное внимание уделяется не только регулированию, но и соответствию требованиям кибербезопасности, которые помогут финансовым организациям защитить свои системы и данные.

В агентстве подчеркнули, что в этом году продолжаются атаки на устаревшую двухфакторную аутентификацию, такую как SMS, а также атаки на решения для многофакторной аутентификации на основе push-уведомлений. Также активизируются фишинг и другие атаки, предназначенные для захвата токенов аутентификации.



В такой сложной ситуации набирают популярность модели безопасности – Нулевое доверие (Zero Trust), когда любая транзакция, пользователь или устройство являются несанкционированными до тех пор, пока не доказано обратное. Причем достоверность транзакции, пользователя или устройства должна подтверждаться вновь и вновь.

Финансовые организации также продолжают совершенствовать используемые методы аутентификации. Альтернативы паролям набирают обороты, но пока не уничтожили традиционный метод аутентификации. Больше веб-сайтов и приложений предлагают альтернативные механизмы аутентификации, многие из которых включают биометрию. Многие пользователи и организации постепенно переходят на менеджеры паролей, беспарольные и аппаратные идентификационные токены.

Роман Перминов заключил, что в целом состояние кибербезопасности не особо отличается от страны к стране. В этом плане в Казахстане доминируют те же тренды, что и на мировом рынке. При этом за прошедший год на финансовом рынке Казахстана резонансных инцидентов кибербезопасности не отмечалось.