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В Узбекистане объявили о начале кампании по выборам президента

выборы в Узбекистане Фото: pixabay
Центризбирком Узбекистана объявил начало кампании по досрочным выборам президента, которые состоятся 9 июля. Регистрация кандидатов завершится 6 июня, сообщает Zakon.kz.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 10 мая утвердила решение об объявлении с этого дня начала кампании по досрочным выборам президента, которые назначены на 9 июля, передает Газета.uz.

Как сообщил на заседании заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, партии должны обратиться с заявлением о регистрации своих полномочных представителей до 13 мая и подать документы на участие в выборах до 15 мая.

Выдвижение кандидатов партиями запланировано на 17 мая – 1 июня. Документы о регистрации кандидатов должны быть поданы в ЦИК до 2 июня. Регистрация должна завершиться 6 июня.

Право на выдвижение кандидата в президенты имеют только политические партии. В Узбекистане зарегистрировано пять партий.

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