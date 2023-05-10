Риелторы в Алматы обманули покупателей и застройщика: дело ЖК "Уш Коныр" и "Весновка"

Новая схема мошенничества появилась в Алматы. Риелторы смогли обмануть и покупателей, и застройщика на стадии строительства нового жилого комплекса и "заработать".

В итоге более 100 потерпевших остались без квартир, а застройщик – без прибыли, и вынужден объясняться с неудавшимися покупателями, местными властями и решать проблему.



Уголовное дело по статье 190, ч. 4 п. 2 ("Мошенничество") было возбуждено Департаментом полиции против главы компании по продаже недвижимости Lider Group Consalt и еще нескольких ее подчиненных в конце 2022 года. А заодно следователи зачем-то арестовали бывших сотрудников строительной компании "KB Development". Пока непонятно, есть ли в этом какой-то прикладной смысл, ведь застройщик является таким же потерпевшим лицом в деле. Но арестом представителей строительной компании и водворением их в СИЗО до выяснения обстоятельств органы следствия смогли несколько успокоить обманутых клиентов риелторского агентства Lider Group Consalt, вложивших деньги в квартиры ЖК "Уш-Коныр" и "Весновка".

Что случилось

В 2020 году застройщик "KB Development" заключил договор с риелторским агентством Lider Group Consalt. Последние должны были заключать договоры с покупателями на недвижимость в строящемся доме, принимать деньги от покупателей в размере 30% от стоимости квартиры, хранить эти деньги до ввода жилого комплекса в эксплуатацию или передать их застройщику. Эти вложения давали покупателю бронь на будущую квартиру. При этом после того, как жилой комплекс будет введен в эксплуатацию, застройщик должен вернуть риелтору полученные от покупателей деньги, риелтор должен вернуть деньги покупателю, а покупатель должен оплатить уже 100% от стоимости квартиры и получить ее во владение. Но в случае с ЖК "Уш-Коныр" и ЖК "Весновка" схема не сработала.

Примечательно, что "прикрыть" данную лавочку удалось благодаря экономическому кризису 2022 года, когда цены на стройматериалы и другие товары значительно повысились. Застройщик был вынужден повысить стоимость за квадратный метр и сообщил риелтору, что общая стоимость квартиры в связи с этим возрастет. В этот момент и выяснилось: риелторское агентство зачастую получало от покупателей до 100% от стоимости квартиры, при этом застройщику передавалось максимум 30% либо деньги вообще не передавались. А еще почему-то Lider Group Consalt гарантировало покупателям, что стоимость квартиры не изменится. Хотя в п. 2.1.1. договора между риелторским агентством и застройщиком написано: "застройщик имеет право пересматривать стоимость квадратного метра". Почему глава риелторского агентства проигнорировала этот пункт – непонятно.

"Lider Group Consalt брало больше денег у покупателей, чем передавало нам. Поэтому, когда в 2022 году произошло повышение цен, обусловленное рыночной ситуацией, у компании Lider возник кассовый разрыв. По крайней мере, у нас сложилось такое впечатление. Кроме того, от покупателей нам стало известно, что риелторы, заключая договоры, обещали фиксированную цену за квадратный метр. В нашем договоре с Lider Group Consalt, наоборот, сказано, что стоимость может измениться, а каких-то договоров непосредственно с покупателями мы не подписывали. Мы предполагаем, что директор риелторского агентства просто потратила деньги, которые клиент вносил, ведь нам передавали меньшую сумму", – поясняет новый директор строительной компании Бауыржан Бимуратов.

Когда схема Lider Group Consalt была раскрыта, строительная компания вернула ей все деньги и расторгла отношения. По идее, в этот момент риелторское агентство могло вернуть полученные от покупателей деньги и разойтись миром, но денег то у него не было. А потому покупатели, вполне обоснованно, начали писать заявления в Департамент полиции с просьбой разобраться в ситуации.

"Следствие должно доказать причастность Lider Group Consalt. В нашей части никаких вопросов не должно быть – мы вернули деньги. У нас взаимоотношений нет, мы не присвоили ни копейки, по бухгалтерии все четко видно", – отмечает директор строительной компании.

Предложение от застройщика

Пока следствие идет, строительная компания пытается решить проблемы покупателей в реальном поле. Так, на данный момент застройщик подписывает договоры цессии с потерпевшими, остро нуждающимися в жилье, то есть выкупает у них долг агентства Lider Group Consalt. После такого подписания потерпевшим должны уже не риелторы, а застройщик. Сам договор предполагает, что покупатели могут либо получить переданные риелторскому агентству деньги, либо все же доплатить разницу в цене согласно утвержденным ценам за квадратный метр в связи с изменениями ценовой политики в 2022 году и купить свою квартиру. А взыскивать с компании Lider Group Consalt застройщик будет самостоятельно. И хотя возможность вернуть деньги, украденные риелторской компанией, весьма сомнительна, застройщик настроен решить конфликтную ситуацию и вернуться к нормальному рабочему процессу. Ведь пока идет разбирательство, стройка стоит, а значит, компания терпит убытки.

"Мы сейчас с порядка 15 потерпевшими подписали договоры цессии, что мы выкупаем этот долг и оплачиваем либо деньгами, либо зачитываем сумму в счет уплаты стоимости квартиры. Если они внесли риелторскому агентству не всю стоимость квартиры, они доплачивают недостающую сумму, и мы переоформляем квартиру на них и выкупаем права на дальнейшее взыскание уже с Lider Group Consalt. Получается, они переуступают нам свой долг. Да, конечно, с риелторами они заключали договор по цене 300-400 тыс. за кв. м (от 37 кв. м до 110 кв. м), но на сегодняшний день таких цен нет. Так что мы готовы либо вернуть деньги покупателю без каких-либо компенсаций и индексаций, либо им нужно доплатить, чтобы получить свою квартиру. Но продать ее ниже рыночной стоимости мы не можем". Бауыржан Бимуратов

Стоит отметить, что ряду покупателей предложение застройщика не нравится – они требуют либо отдать им квартиры по ценам 2020 года, либо начислить компенсацию. Сколько будет длиться расследование в отношении риелторского агентства и его главы – неизвестно. При этом ситуация аналогична для обоих жилых комплексов: "Весновка" и "Уш Коныр". С единственной оговоркой – ЖК "Уш Коныр" уже введен в эксплуатацию, а на ЖК "Весновка" у застройщика нет даже разрешительных документов на строительство.