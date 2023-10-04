Обязать застройщиков выделять социальное жилье в ЖК предложили в Казахстане

Депутат Мажилиса Динара Наумова предложила обязать застройщиков выделять определенное количество жилья для социальных нужд в рамках новых строительных проектов, сообщает Zakon.kz.

По словам Динары Наумовой, актуальной остается проблема обеспечения жильем людей с инвалидностью. И это несмотря на множество государственных программ, которые фактически оставляют желать лучшего.

Сегодня, по официальным данным, общее количество инвалидов в стране – 719 291 человек. Из них в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 80 230. Некоторые ждут по 15-20 лет.

"Мировой опыт показывает, что в некоторых странах успешно действует практика, согласно которой строительные компании обязаны выделять определенное количество жилья для социальных нужд в рамках своих новых строительных проектов. В свою очередь государство может предоставлять различные льготы для поддержки и стимулирования строительной отрасли. Можно рассмотреть возможность применения подобной практики в нашей стране с целью обеспечения социально уязвимых граждан доступным жильем и стимулирования развития строительной индустрии". Динара Наумова

Она подчеркнула, что Казахстан, будучи участником различных международных соглашений, принял на себя обязательства по защите прав лиц с инвалидностью на глобальном уровне. Эти обязательства несут особое значение, и страна обязана активно и последовательно выполнять их, гарантируя равный доступ к различным сферам жизни, включая жилье, для всех нуждающихся граждан.

"Собственное жилье остается одним из важнейших аспектов в жизни каждого человека. И для лиц с инвалидностью, уже столкнувшихся с дополнительными трудностями, это приобретает особое значение и становится ключевым элементом обеспечения их комфорта и самостоятельности". Динара Наумова

Депутат предлагает:

рассмотреть возможность применения успешного мирового опыта в контексте решения этой проблемы;

рассмотреть возможность включения лиц с III группой инвалидности в список граждан, имеющих право на приоритетное предоставление жилья, с целью более широкой поддержки и улучшения их жизненных условий;

разработать специализированные ипотечные программы для предоставления жилья гражданам с инвалидностью I, II, III группы, а также лицам, воспитывающим детей с инвалидностью вне зависимости от очереди.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 3 октября 2023 года высказался об очередниках, которые десятилетиями ждут жилье от государства, отметив, что люди не должны стоять в очереди по 20 лет.

