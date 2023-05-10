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Законодательство РК

Долги по налогу на транспорт более миллиона казахстанцев направят на принудительное взыскание ЧСИ

Долги более 1 миллиона казахстанцев по налогу на транспорт с 26 мая подлежат принудительному взысканию судебными исполнителями Фото: Zakon.kz
Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП, с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге.

"С 26 мая списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП (3450 тенге) будут направлены для взыскания судебным исполнителям. В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК", – сообщили в КГД.

Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

В связи с чем казахстанцам рекомендуют удостовериться в отсутствии задолженности.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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