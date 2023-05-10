Выплачивать пособие по уходу за детьми с инвалидностью после их совершеннолетия просит депутат

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в своем запросе отметил, что нужно пересмотреть существующую практику, когда по достижении совершеннолетия лица с инвалидностью второй группы правительство перестает выплачивать родителям либо опекунам пособие по уходу, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Магеррам Магеррамов поднял тему ухода за детьми с особыми потребностями. Он отметил, что ежедневные проблемы и забота о родных с инвалидностью являются сильной психологической нагрузкой. Поэтому он подчеркнул, что важно помогать таким семьям, чтобы не допускать психологического падения до отчаяния и социальной безысходности.

Однако у правительства, по его словам, в реальности получается не совсем так. Депутат упомянул постоянное мытарство для получения специальных социальных услуг, сложный круг бюрократических требований для получения инвалидности.

"Несбыточной мечтой в круговерти проблем является прохождение реабилитации. Даже один раз в год пройти процедуры реабилитации представляется очень сложным. Семьи годами ждут возможности пройти реабилитацию для детей с инвалидностью. Считаем необходимым пересмотреть существующую практику, когда по достижении совершеннолетия лица с инвалидностью второй группы правительство перестает выплачивать родителям либо опекунам пособие по уходу, как-будто с достижением совершеннолетия инвалидность исчезает и такой человек перестает нуждаться в уходе и заботе". Магеррам Магеррамов

Также многие годы не решается вопрос о снижении возраста выхода на пенсию для родителя, имеющего на попечении ребенка или совершеннолетнего члена семьи. Как и прежде, нет никакого взаимодействия по улучшению условий для лиц с инвалидностью и их семей между Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством здравоохранения и Министерством просвещения.

"Серьезной проблемой все эти годы остается вопрос обеспечения инвалидными колясками. Министерство труда и социальной защиты продолжает выкидывать государственные деньги на ветер, потому что инвалидные коляски выдают без учета заболевания ребенка. В целом это министерство тратит деньги на технические средства защиты по принципу количества, но не качества. Вся работа данного министерства направленна на статистику, а не на результат". Магеррам Магеррамов

Кроме того, как отметил депутат, не хватает в детских садах групп для детей с инвалидностью. Он напомнил, что правительству много раз указывали на необходимость пересмотра порядка получения опекунства и решения определения дееспособности детей с особенностями в развитии по достижении ими совершеннолетия.

"Часто детям с тяжелыми заболеваниями даются группы, не соответствующие их состоянию, и родителям приходится выпрашивать и доказывать то, что является очевидным. На оформление документов опекунства уходит до нескольких месяцев, и все это время они не получают пособия. Продолжаются издевательства над нашими гражданами с заболеваниями синдрома Дауна и аутизма, которым по достижении совершеннолетия приходится целый месяц находиться в психиатрической лечебнице". Магеррам Магеррамов

Существенной проблемой остается стоматологическое лечение детей и взрослых с инвалидностью. В государственных поликлиниках не везде проводят полное лечение, да к тому же поступают жалобы на качество лечения или же удаление зубов детям с инвалидностью. Также в государственных стоматологиях для детей с психоневрологической патологией при оказании лечения не применяется общая анестезия. В частных же клиниках стоматологические услуги для таких детей очень дорогие.

"Народная партия Казахстана неоднократно направляла в правительство рекомендации по улучшению условий жизни людей с инвалидностью и решению существующих проблем. К сожалению, уполномоченные центральные органы, как в целом все правительство, по отношению к нашим гражданам с инвалидностью продолжает действовать так, что такая категория граждан находится в постоянном состоянии правового бессилия и социальной бедности. Надо упрощать, а не усложнять и без того непростую жизнь людей с инвалидностью". Магеррам Магеррамов

Магеррам Магеррамов призвал правительство кардинально изменить подход государственной политики в отношении людей с инвалидностью и семей, имеющих на попечении родственников с инвалидностью.

Ранее другой депутат – сенатор Ляззат Калтаева – поднимала в Парламенте проблемы людей с инвалидностью. Она отмечала, что практически все иски по вопросам дискриминации по признаку инвалидности проигрываются. Причиной этого является отсутствие четкого понятия "дискриминация" в законодательстве.