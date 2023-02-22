Почему в Казахстане сложно бороться с нарушением прав лиц с инвалидностью

Сенатор Ляззат Калтаева сообщила, что практически все иски по вопросам дискриминации по признаку инвалидности проигрываются. Причиной этого является отсутствие четкого понятия "дискриминация" в законодательстве, сообщает Zakon.kz.

Международная практика показывает, что во многих странах законодательно вводят определение дискриминации по инвалидности и то, как она выражается. Чего не скажешь о Казахстане. В законе о социальной защите лиц с инвалидностью есть норма о том, что дискриминация по признаку инвалидности запрещена. Но что это такое и как она выражается, не прописано.

"Еще во время принятия этого закона организации людей с инвалидностью говорили о том, что, к сожалению, недостаточно только этой нормы. Необходимо дать объяснение – что такое дискриминация и как она выражается. Такое определение есть в Конвенции о правах людей с инвалидностью. Этого как раз не хватало, чтобы лица с инвалидностью защищали свои права в судах". Ляззат Калтаева

Закон о социальной защите лиц с инвалидностью поставят на утрату после принятия нового Социального кодекса. Однако в его проекте вообще отсутствует какое-либо упоминание о дискриминации лиц с инвалидностью.

"Даже прежний закон недостаточно защищал все права людей с инвалидностью, а в Социальном кодексе нет и этой нормы. Мое предложение – внести ее и дать четкое определение". Ляззат Калтаева

Сенатор отметила, что дискриминация по признаку инвалидности может проявляться в разных формах и сферах. К примеру, молодая мама на коляске не может попасть в игровую зону ТРЦ к своему ребенку.

"Обычно, чтобы туда пройти, родители надевают бахилы или снимают обувь. Так как она на коляске, она не могла попасть, ей запрещали туда проходить. Вместо того, чтобы создать условия, подумать, как можно решить эту проблему, ей просто запретили. Одна девушка на коляске хотела попасть в магазин, но не смогла открыть дверь. Ей сказали: "Зачем вообще сюда заходить. Если хотите что-то купить, ищите магазин, где есть доступ. Бывает, что родители других детей не хотят, чтобы их дети находились с детьми с инвалидностью". Ляззат Калтаева

Но, подавая иски в суд после подобных случаев, инвалиды чаще всего их проигрывают. Это привело к тому, что многие уже перестали пытаться защитить свои права.

"Дело в том, что люди перестают подавать иски, так как после обращения к адвокатам понимают, что проиграют. Были суды, где они выигрывали, но это было очень сложно и дорого. Очень сложно доказывать такие дела во всем мире. Но с чего-то нужно начинать. И не ради исков, а ради создания не дискриминирующей среды". Ляззат Калтаева

Юрист Анна Смирнова не раз защищала права инвалидов в суде. Некоторые из них удавалось выиграть, однако это требовало много усилий.

"К примеру, когда человек на инвалидной коляске не может заехать в проем отделения банка или подойти к кассе, он просто не может до нее дотянуться". Анна Смирнова

Еще хуже положение людей с инвалидностью, которые находятся в местах лишения свободы. Несмотря на то, что есть перечень заболеваний, на основании которых людей не могут помещать в режимные объекты, есть инвалиды, которые отбывают там наказание. Такие решения выносят наши суды.



"В исправительных учреждениях вообще нет никаких условий. Более того, там не выдают никаких пеленок, памперсов, там нет оборудованных туалетов, душевых кабин. Там масса проблем, но люди находятся в режимных учреждениях. В итоге элементарно сходить в туалет им помогают те, кто отбывает с ними наказание. Но представьте, мало кто захочет смотреть, наблюдать, таскать на себе. Это очень сложно". Анна Смирнова

Анна Смирнова не раз представляла интересы таких людей на процессах по пересмотру наказания. Однако комиссии ссылаются на то, что на момент вынесения приговора человек уже был инвалидом, а значит, суд уже учел эти моменты.



"Это проблема правоприменительной практики, и судебной системы в частности. Это вопрос дискриминационной составляющей в первую очередь. У нас нет антидискриминационного законодательства". Анна Смирнова

В декабре 2022 года вице-министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказывала, как изменится система соцобслуживания инвалидов. Членов семей планируют оформлять как индивидуальных помощников, либо соцработников. Им будут оплачиваться и осуществляться пенсионные взносы и соцотчисления. Эта и другие новеллы содержатся в новом Социальном кодексе.