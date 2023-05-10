Как метеозависимым пережить магнитные бури

Происходящие из-за вспышек на Солнце магнитные бури влияют на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет заболевания вегетососудистой системы, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Парламентской газете" доктор медицинских наук, заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнев рассказал, как пережить это время без сильного ухудшения самочувствия.

По его словам, это природное явление оказывает негативное влияние на людей старшего возраста, так как у многих из них с годами увеличивается метеочувствительность. Также врач отметил, что геомагнитные возмущения чувствуют и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

"Те, кто в зоне риска, могут обезопасить себя от плохого самочувствия самостоятельно. Для этого достаточно накануне или в день магнитных бурь увеличить дозу лекарства, которое человек принимает постоянно по назначению лечащего врача. При гипертонической болезни это препараты от повышенного давления, при проблемах с сердцем – средства от стенокардии или аритмии". Юрий Кремнев

Врач подчеркнул, что сохранить хорошее самочувствие помогают не только лекарства, но и движение.

"Это могут быть спокойные прогулки, небольшие аэробные нагрузки, такие как плавание, гимнастика – это улучшает работу сердца, сосудов". Юрий Кремнев

Он заверил, что на здоровых людей магнитные бури особенного влияния не оказывают.

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