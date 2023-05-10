Курс доллара снизился на торгах 10 мая
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,10 тенге, снизившись на 0,99 тенге, сообщает Zakon.kz.
На дневных торгах курс доллара составил 444,16 (-0,93).
Средневзвешенный курс евро составил 486,96 тенге (-5,19).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,75 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,23 тенге в 12:00 по времени Астаны, снизившись на 0,13 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442-446 тенге, евро – по 487-492 тенге, российские рубли – по 5,6-5,8 тенге.
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