Курс доллара снизился на торгах 10 мая

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,10 тенге, снизившись на 0,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

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