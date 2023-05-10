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Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу Фото: Olympic.kz
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) прошел в полуфинал чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, в 1/4 финала он встречался с французом Маканом Траоре. Шымбергенов в первом и втором раундах смог отправить соперника в нокдаун. В итоге он уверенно одержал победу.

Выход в полуфинал гарантировал Асланбеку как минимум бронзовую медаль. 

А вот боксер Серик Темиржанов потерпел поражение. Он проиграл кубинцу Сайделему Ортой.

Ранее из борьбы выбыли Сакен Бибосынов (до 51 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).

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