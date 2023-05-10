"Дайте нам возможность работать" – аким Жанаозена обратился к бастующим

Аким города Жанаозена Айбек Косуаков прокомментировал акцию протеста безработных граждан перед акиматом, требующих трудоустройства в нефтегазовую отрасль, сообщает Zakon.kz.

Аким написал пост в Facebook, где напомнил, что уже говорил ранее о том, что трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно. Для этого необходимо использовать все варианты трудоустройства, предлагаемые государством.

"Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо". Аким города Жанаозен Айбек Косуаков

Аким пишет, что предлагает альтернативу – желающие могут трудоустроиться на работу в рамках проекта "Жумыс жасаймын" с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге, с обширным списком вакансий, для большинства из которых необязательно наличие высшего образования, и спокойно ждать своей очереди в нефтегазовый сектор.



"На мой взгляд, это лучше, чем говорить о том, что у тебя нет работы, и в то же время отказываться от имеющихся предложений". Аким города Жанаозен Айбек Косуаков

Аким отметил, что в Жанаозене имеется ряд проблем, требующих своего решения, и занятость населения – одна из них. Но зачастую ему и его коллегам вместо того, чтобы заниматься поиском системных решений для актуальных вопросов нашего города, приходится тратить время на митинги и забастовки.



"Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать. Наши двери открыты – многие из общественных активистов принимают участие в работе наших комиссий по самым разным вопросам. Нам требуется ваша конструктивная помощь – вместе мы сможем добиться большего". Аким города Жанаозен Айбек Косуаков

Аким выразил уверенность, что общими усилиями жизнь города и горожан можно сделать лучше.



3 мая объявившим голодовку безработным в Жанаозене уже предлагали вакансии.