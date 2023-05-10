Помешает ли "Мактаарал" "Астане" подняться на первую строчку

10 мая состоится перенесенный матч 19-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу, в котором сыграют лидер и аутсайдер таблицы. "Мактаарал" – "Астана", 10 мая, 18:00 (время Астаны).

В расписании Olimpbet-Чемпионата Казахстана 19-й тур стоит в середине августа, однако почти в те же сроки состоятся квалификационные матчи еврокубков.

И вот руководство "Астаны" в надежде на то, что столичная команда к этому времени еще не завершит международный сезон, попросила Профессиональную футбольную лигу Казахстана перенести матч с "Мактааралом" на резервный день. ПФЛК пошла навстречу сильнейшему клубу страны.

Коллектив Григория Бабаяна считается безоговорочным фаворитом матча с главным аутсайдером сезона, в активе которого всего-навсего одна победа в восьми турах, три набранных очка и закономерное место на самом дне таблицы. "Астана" же в случае победы обойдет "Кызылжар" и выйдет в единоличные лидеры Olimpbet-Чемпионата Казахстана – чем не дополнительный стимул?

В пользу "семикратных" говорит и статистика: все три встречи между этими соперниками в рамках высшего дивизиона завершились победами столичного коллектива с общим счетом 9:0. Одна из них, к слову, пришлась уже на текущий сезон – совсем недавно, 6 мая, "Астана" обыграла "хлопкоробов" в домашнем матче восьмого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана 2:0.

Самый надежный букмекер страны полагает, что у хозяев предстоящего сражения практически нет шансов на благоприятный исход: П1 – 7.5, Х – 4.59, П2 – 1.39.

При этом эксперты Olimpbet сомневаются, что отличиться смогут и те, и другие. Обе забьют: да – 2.18. Обе забьют: нет – 1.64. Наиболее же вероятный счет, по мнению аналитиков, 0:2 с кэфом 5.52.

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