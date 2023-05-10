"Зеленые" ушли в пике: в партии "Байтак" рассказали о причинах конфликта

В партии "Байтак" очередной скандал и неразбериха. В Алматы сегодня прошло заседание под председательством секретаря партии "зеленых" Владимира Мартеля. Они обсудили дальнейшие вопросы организации работы Алматинского филиала партии, сообщает Zakon.kz.

Сейчас партия "зеленых" разделилась на два лагеря. Они практически одновременно проводят пресс-конференции в Алматы и Астане, на которых обвиняют друг друга. Одни заявляют о якобы рейдерском захвате внутри партии, а их оппоненты все эти обвинения в свой адрес отрицают.

Сегодня соратники Азаматхана Амиртая провели в небольшой квартире в одном из спальных районов Алматы экстренное собрание. Они решили уволить Бейбита Апсенбетова, который возглавляет Алматинский филиал партии "Байтак", аргументируя свое действие соответствующим документом от 28 апреля 2023 года. Там же секретарь "зеленых" Владимир Мартель отметил, что теперь исполняющим обязанности руководителя Алматинского филиала назначен Жумабек Бастауов.

"У центрального аппарата и руководителя партии накопилось очень много вопросов к Бейбиту Апсенбетову, на которые мы не получали ответов на протяжении электорального периода и его завершения. Одним из принципиальных моментов, на наш взгляд, было то, что руководитель филиала позволил себе опубликовать на сайте партии какую-то "особенную" программу, не соответствующую предвыборной программе партии "Байтак", это очень серьезное нарушение. И второе – это лозунги, которые Бейбит Апсенбетов публиковал в своих рекламных листовках, они очень сильно отличались от наших. К сожалению, он не явился на заседание, хотя был лично уведомлен". Секретарь партии "Байтак" Владимир Мартель

По словам Владимира Мартеля, по завершении электорального периода они не могли получить от Бейбита Апсенбетова отчет о проведенной работе во время выборов, в том числе финансовый. Поэтому комитет партийного контроля поставил вопрос о соответствии его занимаемой должности.

"К этому времени уже также появились серьезные вопросы, связанные с членством в партии некоторых сотрудников филиала партии и его политбюро. Мы их проверили по нашей регистрации и оказалось, что они не являются членами партии. Кроме того, не ведется работа алматинского филиала по привлечению новых членов партии, а также уплате членских взносов. Мало того, что работа не ведется, но и не предоставляется никаких отчетов в центральный аппарат партии. Все наши требования ни к чему не привели, и он отказывался их предоставлять". Секретарь партии "Байтак" Владимир Мартель

Также секретарь партии "Байтак" отметил, что, помимо Апсенбетова, из партии было решено отстранить еще Кайрата Айтпая, Тимура Елеусизова и Чингиза Лепсибаева. Несмотря на кадровые изменения, споры и увольнения из рядов "зеленых", партия работает в штатном режиме, а ее руководитель Азаматхан Амиртай не покидал свой пост.

Тем временем в другой части Алматы свою пресс-конференцию организовали другие члены партии "Байтак" во главе с тем самым руководителем Алматинского филиала партии Бейбитом Апсенбетовым. Собравшиеся опровергли все ранее озвученные заявления соратников Амиртая.

Апсенбетов сообщил, что филиал провел политсовет и поддержал решение республиканского бюро партии об исключении из нее Амиртая, а также призвали к проведению внеочередного съезда партии. По словам руководителя алматинского филиала, действия Азаматхана Амиртая нанесли огромный ущерб имиджу партии. Бейбит Апсенбетов заявил, что никакой попытки захвата партии "Байтак" не было, тем самым Азаматхан Амиртай вводит всех в заблуждение.

"Мы просто исключили его из партии решением большинства политсовета за то, что он утратил доверие, нарушал дисциплину и пытался узурпировать власть партии. В ближайшее время собираемся провести съезд и изберем нового председателя или сопредседателя", – сказал Бейбит Апсенбетов.

Чем закончится спор внутри партии "Байтак", пока не ясно, но очевидно, что последние несколько месяцев партию "зеленых" неоднократно сотрясало множество скандалов.