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Как отличить обычную забывчивость от деменции

Как отличить забывчивость от деменции Фото: pixabay
Провалы в памяти, путаница с терминами и забывание некоторых слов вполне нормальны в пожилом возрасте, поэтому отличить их от признаков деменции на первых порах практически невозможно, сообщает Zakon.kz.

Портал Daily Mail пообщался с экспертами из Центра исследований болезни Альцгеймера Великобритании и выяснил, в чем разница, пишет Рамблер.

Признак 1

Ослабление памяти. Каждому, даже вполне здоровому человеку, случалось забывать слова: название какого-нибудь предмета, имя известного актера и прочее. Но если в речи стали слишком часто фигурировать обороты вроде "Подай-ка мне вон ту штуку... ну эту... как ее" — это повод насторожиться.

Признак 2

Трудности с концентрацией внимания. Абсолютно любой человек хоть раз ловил себя на том, что перестал слушать собеседника или даже забыл, о чем говорит сам. Чтобы выявить симптом, нужно понять, как часто это происходит: способен ли потенциальный больной слушать кого-то больше нескольких минут и в состоянии ли пересказать услышанное. Сюда же относится привычка спрашивать одно и то же — "Напомни мне, когда придет курьер" или "Заперты ли двери?" — и моментально забывать ответ.

Признак 3

Регресс привычных умений. Один из самых серьезных симптомов, который заключается в неспособности выполнить рядовую задачу: пожарить яичницу, завязать шнурки, надеть штаны. Если потенциальный больной с изумлением смотрит на вилку и спрашивает, что это такое, визит к врачу лучше не откладывать.

Признак 4

Проблемы со сном. Больной деменцией спит очень много или, наоборот, не спит вовсе. Это может быть связано, во-первых, с развитием депрессивного состояния, во-вторых, с чрезмерно низким давлением, в-третьих, с потерей сил. Иногда больной забывает, какое за окном время суток, и засыпает там, где его настигнет сон.

Признак 5

Изменение характера на противоположный. Например, если прежде сентиментальный человек вдруг стал бесчувственным, как скала, а весельчак и балагур без какой-то видимой причины превратился в угрюмого молчуна. Подобные трансформации могут быть одним из признаков тяжелой деменции. 

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