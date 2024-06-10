Как отличить мигрень от обычной головной боли

Доктор Джон Мессмер из медцентра при Пенсильванском государственном университете заявил о том, что мигрень чаще проявляется в подростковом и юном возрасте. В отличие от кластерных головных болей, мигрень чаще встречается у женщин, сообщает Zakon.kz.

Изданию MedicalXpress он объяснил, что мигрень – это сильная, пульсирующая головная боль, которая может возникать регулярно (иногда несколько раз в месяц). Она может сопровождаться так называемой аурой – сенсорным нарушением, которое может включать появление перед глазами вспышек света, слепых пятен и других изменений зрения. Мигрень обычно поражает одну сторону головы и может длиться несколько дней. Обычно физическая активность усугубляет ее.

Кластерная головная боль как неврологическое расстройство также характеризуется повторяющимися сильными болевыми ощущениями в области одной из сторон головы или вблизи одного глаза. По словам Мессара, боли такого вида, в отличие от мигрени, чаще встречаются у мужчин. Они возникают из-за нарушения работы тройничного нерва, передающего мозгу информацию о прикосновениях и ощущениях в области трех лицевых зон: нижнечелюстной, верхнечелюстной и глазной.

Между тем, пишет эксперт заявил, что точная причина развития мигрени неизвестна. Однако потребление алкоголя и определенных продуктов питания, а также нахождение в разных фазах менструального цикла у женщин часто становятся провокациями данных болей.

Ранее врач назвала продукты, которые вызывают головную боль.