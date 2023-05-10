Лига чемпионов: итальянское сражение за выход в финал

Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на полуфинальный матч ЛЧ-2022/23 между "Миланом" и "Интером".

"Милан" – "Интер". 11 мая, 01:00 (время Астаны).

В этом противостоянии преимущество своего поля будет абсолютно формальным: за выход в финал спорят команды, представляющие не просто одну страну и город, они делят между собой один стадион. Правда, "Милан" предпочитает называть свою арену "Сан-Сиро", а для "Интера" она носит имя легенды клуба Джузеппе Меаццы.

Определить фаворита в миланской паре невероятно трудно, их спор – это самое настоящее дерби со всеми вытекающими из этого определениями обстоятельствами и нюансами.

К примеру, в прошлом, чемпионском для "россонери" сезоне, "нерадзурри" разгромили земляков в полуфинале Кубка Италии, а затем и в борьбе за Суперкубок страны. А в текущем первенстве Италии "Милан" с "Интером" обменялись домашними победами.

Преимущество коллектива Стефано Пиоли может заключаться в том, что "красно-черные" уже выбили из розыгрыша ЛЧ одну итальянскую команду – свежеиспеченного обладателя "скудетто" "Наполи". Тогда как у "Интера" в соперниках по плей-офф пока были исключительно португальские клубы – сначала "Порту", а затем "Бенфика".

Однако эксперты Olimpbet полагают, что в противостоянии земляков предпочтительнее шансы на успех у "черно-синих". Причем как по сумме двух встреч (Проход: "Милан" – 2.3. Проход: "Интер" – 1.6), так и в формально гостевом матче (П1 – 3.09, Х – 3.14, П2 – 2.54).

Даже по угловым аналитики отдают преимущество команде Симоне Индзаги: П1 – 2.55, Х – 9, П2 – 1.75.

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