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В КМГ прокомментировали информацию о якобы спекуляциях с нефтью от "Озенмунайгаза"

В КМГ прокомментировали информацию о якобы спекуляциях с нефтью от "Озенмунайгаза" Фото: kmg.kz
В соцсетях стала появляться информация, где обсуждаются вопросы ценообразования на нефть, добываемую компанией "Озенмунайгаз". В АО НК "Казмунайгаз" отреагировали на ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В организации заверили, что единым покупателем всех экспортных поставок нефтедобывающих организаций КМГ, включая АО "Озенмунайгаз", является системный трейдер группы компаний КМГ, а не сторонний частный посредник.

Кроме того, все экспортные объемы ОМГ приобретаются по цене мировых котировок на нефть.

Закуп объемов ОМГ, предназначенных для нужд внутреннего рынка, КМГ также осуществляет без участия каких-либо посредников.

"При этом для обеспечения населения страны топливом по доступной цене предельная стоимость реализации нефтепродуктов устанавливается государством и является убыточной для АО "НК "КазМунайГаз". С целью снижения убытков нефть, передаваемая на переработку, закупается у месторождений по ценам ниже экспортных и напрямую поставляется на нефтеперерабатывающие заводы". Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Таким образом, констатировали в организации, информация о спекулятивных операциях по реализации нефти с месторождений АО НК "КазМунайГаз" на внутренний рынок по сниженной цене и ее последующей перепродаже на экспорт третьими лицами не соответствует действительности.

Ранее глава "КазМунайГаза" высказался о пикете нефтяников из Жанаозена.

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