Глава "КазМунайГаза" высказался о пикете нефтяников

По мнению председателя правления "КазМунайГаза" Магзума Мирзагалиева, связанный с пикетом нефтяников из Жанаозена конфликт неконструктивен, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК Магзум Мирзагалиев отметил, что 19 из этих сотрудников в 2022 году были перед зданием "КазМунайГаза" и тогда отстаивали интересы совершенно другой компании.

"В этом году они пришли отстаивать интересы уже другой компании. И та компания, которая работала в прошлом году и которая их уволила, вызвалась принять их на работу. И это не одна компания, я могу привести в пример две-три компании, директоров которых мы пригласили встретиться. Сам конфликт, как мне кажется, достаточно неконструктивен. Есть разногласия между участником тендера и "Озенмунайгаз". Когда вышла первая информация, что сотрудники не согласны с результатами, но они дали наивысшее коммерческое предложение". Магзум Мирзагалиев

Он подчеркнул, что здесь можно действовать только в правовом поле. В конкурсе участвовало семь компаний, и выиграла та, что предложила наименьший по цене вариант. Проверка от "Самрук Казына" нарушений при распределении тендера не выявила.

"Но при всем этом "Озенмунайгаз", чувствуя свою ответственность, предлагает провести переговоры между выигравшей компанией и теми людьми. Переговоры проводятся, но люди на работу выходить отказываются. Это наталкивает на определенные мысли, то есть если людям нужна работа – соглашайтесь на тех же условиях. Но мы говорили о том, что дадим уже трехлетний договор". Магзум Мирзагалиев

Ранее сообщалось, что в Астане группа работников сервисной компании нефтяной отрасли проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Многие были задержаны. Позже всех отпустили, сообщив, что переговоры пикетчиков и властей продолжатся, жанаозенцы уехали домой.