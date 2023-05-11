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Александр Бублик стартовал с победы на "Мастерсе"

Александр Бублик стартовал с победы в "Мастерсе" Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик начал участие в турнире с победы над испанцем, передает Zakon.kz.

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Первая ракета Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на турнире Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме. Во время первого круга он встретился на корте с Педро Мартинесом из Испании, занимающим 142 место в мировом рейтинге. Казахстанец нанес поражение сопернику, закончив встречу со счетом 6:3, 7:6.

Во втором круге Александр Бублик, который находится на 49 месте мирового рейтинга, встретится с американцем Беном Шелтоном.

Напомним, что ранее стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Риме. Казахстанская теннисистка встретится на корте с итальянкой Жасмин Паолини.

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