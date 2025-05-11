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Спорт

Александр Бублик выбыл из "Мастерса" в Риме

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 09:36 Фото: Instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение на грунтовом турнире категории "Мастерс" в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Во время матча второго круга Бублик (76-е место в мировом рейтинге) проиграл седьмой ракетке мира – теннисисту Касперу Рууду из Норвегии.

Матч продлился 1 час 58 минут и закончился победой норвежца в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:3.

Рууд сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. Бублик 15 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из двух.

В 1/16 финала турнира в Риме Рууд встретится с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что за счет успеха на кортах Мадрида 5 мая Каспер Рууд поднялся с 15-й строчки на седьмую мирового рейтинга ATP.

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Андрей Дюсупов
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