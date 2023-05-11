Как будут развивать службу охраны матери и ребенка до 2030 года

Министерство здравоохранения разработало проект Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы "Каждая женщина – каждый ребенок", сообщает Zakon.kz.

Цель Концепции – совершенствование системы охраны здоровья женщин и детей на протяжении всех периодов жизни и обеспечение высокого качества жизни на пути достижения Целей устойчивого развития.

Задачи Концепции:

создание благоприятных условий для реализации потенциала здоровья женщин и детей;

снижение предотвратимой заболеваемости и смертности, минимизации бремени последствий различных заболеваний у женщин и детей;

содействие укреплению здоровья матери и ребенка;

внедрение новых подходов, направленных на формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;

совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям;

усиление кадрового потенциала и материально-технического оснащения организаций родовспоможения и детства;

воздействие государства и общества на социальные и экономические детерминанты здоровья женщин и детей.

Чтобы осуществить инициативу "Каждая женщина, каждый ребенок" и Глобальную стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков, необходимо реализовать инновационные, доказательно обоснованные подходы к оказанию медицинской помощи.

Система охраны здоровья матери и ребенка будет основана на подходе "всего жизненного цикла", нацеленного на достижение наивысших стандартов на каждом жизненном или возрастном этапе, что позволит добиться физического, психического и социального здоровья и благополучия женщин и детей.

В подходе "жизненного цикла" существуют четыре основных жизненных этапа, включенных в систему охраны здоровья матери и ребенка:

охрана женского здоровья; беременность, роды и послеродовой уход; здоровье и развитие ребенка от 0 до 9 лет; здоровье и развитие подростков от 10 до 18 лет.

Сохранение репродуктивного здоровья девочек и подростков

Будет разработана новая специальная программа "Келешек", в рамках которой будут совершенствованы нормативно-правовые документы, регулирующие порядок оказания медицинской помощи девочкам и подросткам (новый "Стандарт организации" и клинические протоколы диагностики и лечения гинекологических заболеваний у девочек и подростков).

Будут проводиться профилактические осмотры девочек и подростков для своевременной диагностики и коррекции нарушений репродуктивной системы (пороки развития, аменорея, дисменорея, эндометриоз и т.д.).

Будет продолжена программа вакцинации подростков от вируса папилломы человека, что позволит предотвратить рак шейки матки.

На базе многопрофильных больниц, в действующих отделениях гинекологии для оказания стационарной помощи будут организованы "гинекологические койки для девочек и подростков".

Впервые будет реализована программа "Сенім", направленная на раннюю диагностику врожденных аномалий развития женских половых органов для своевременной хирургической коррекции и восстановления репродуктивной функции у девочек и подростков.

Укрепление здоровья женщин детородного возраста. Планирование семьи

Будут разработаны чек-листы в медицинских информационных системах для выявления первых признаков соматических и гинекологических заболеваний при проведении профилактических осмотров.

Будут разработаны индикаторы для первых руководителей поликлиник по охвату профилактическими осмотрами женщин фертильного возраста, выявлению и оздоровлению соматических заболеваний до беременности.

Будет запущена специальная программа "Жоспарлы жүктілік" для улучшения течения беременности и родов, рождения здорового ребенка. В рамках программы будет разработан "Check-up для будущих родителей" (чек-ап) для комплексного обследования женщин и мужчин с целью диагностики здоровья до планирования беременности.

Впервые в Казахстане будет внедрен новый проект "Паспорт здоровья семейных пар" с целью сохранения и укрепления репродуктивного здоровья молодых семейных пар. В рамках проекта будут проводиться обязательные профилактические осмотры девушек и парней до вступления в брак для выявления генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и их лечение до планирования беременности.

Впервые будет разработана и реализована программа "Сохраним репродуктивный потенциал женщин Казахстана", в рамках которой внедрят современные технологии диагностики и лечения гинекологических заболеваний у женщин фертильного возраста.

Сохранение здоровья беременных женщин

Впервые с целью мониторинга ранней явки до 10 недель и охвата прегравидарной подготовкой планируется разработка чек-листа в мобильном приложении "Рождение ребенка", который будет заполняться беременной при взятии на учет и интегрироваться с медицинскими информационными системами.

Для каждой беременной будет разработан индивидуальный план ведения беременности с учетом акушерского, соматического и социального риска, который будет обязательным контрольным полем для заполнения в медицинской информационной системе.

Реализуют новый проект "Открытое окно для беременных", который позволит получить комплексную медицинскую помощь беременным в день обращения в поликлинику (лабораторно-инструментальные исследования, осмотр узких специалистов).

На уровне поликлиник будут организованы "Кабинеты медико-социальной помощи беременным", в которых специально подготовленные специалисты (психологи, социальные работники, юристы, медицинские сестры и врачи) с соблюдением конфиденциальности будут оказывать помощь беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в медико-социальной защите и поддержке.

Впервые в стране за счет местного бюджета будут приобретены специально оборудованные "санитарные вездеходы" для транспортировки пациенток в тяжелом состоянии из географически территориально отдаленных районов в областные клиники.

Впервые в Казахстане будет создаваться единый республиканский регистр для учета и регистрации врожденной, наследственной патологии плода и новорожденных в целях изучения частоты и структуры.

Безопасные роды, интранатальная охрана плода

Реализуют проект "Мультидисциплинарное ведение родов", в рамках которого будут пересмотрены подходы организации стационарной помощи, беременные с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями будут родоразрешены на базе многопрофильных стационаров.

Пересмотрят штатные единицы в родильных домах. В частности, для обеспечения непрерывной медицинской помощи женщине на протяжении родов одной акушеркой введут соотношение "две беременные – одна акушерка".

Впервые в Казахстане с привлечением специалистов интервенционной радиологии будут внедрены инновационные технологии (баллонная тампонада, эмболизация аорты или внутренних подвздошных артерий), для предотвращения массивных акушерских кровотечений при предлежании и врастании плаценты.

Укрепление здоровья женщин в послеродовом периоде

В целях улучшения медицинской помощи женщинам в послеродовом периоде будут проводить регулярный мониторинг деятельности акушерок родильного и послеродового отделения. Для этого установят системы круглосуточного видеонаблюдения.

Патронажное посещение беременных женщин и семей с детьми до 5 лет

Используя возможности мобильных приложений, будет реализовано обучение и поддержка семей, имеющих детей до 5 лет, с анализом эффективности и возможностью обратной связи.

Впервые в Казахстане будет разработан и внедрен электронный паспорт здоровья ребенка с последующей интеграцией данных с информационными системами системы образования и социальной защиты, что позволит получать необходимые сведения о здоровье ребенка в автоматическом режиме, без посещения поликлиники.

Также в стране будет адаптирован и внедрен Карманный справочник по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам ВОЗ.

Совершенствование кадрового потенциала

С целью укрепления кадровых ресурсов на базе существующих информационных систем будет создан электронный модуль специалистов службы родовспоможения и детства, в котором будет указана их ежегодная образовательная и практическая активность (число проведенных операций и манипуляций в год, непрерывное профессиональное развитие).

Кроме того, планируется повышение оплаты труда врачей-педиатров.

Ответственными за развитие кадровой политики, удовлетворение потребности, планирование и размещение государственного заказа на подготовку средних медицинских работников региона будут акиматы.

Ожидаемые результаты к 2030 году

Снижение материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) с 16,5% до 13%.

Снижение младенческой смертности с 7,8 до 7,1 на 1000 родившихся живыми.

Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением с 83% до 98%.

Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами с 80 до 94%.

Снижение детской смертности в возрасте до 5 лет с 10 до 9,3.

Снижение неонатальной смертности с 5 до 4,1.

Проект размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.