Минздрав разработал концепцию развития службы охраны здоровья матери и ребенка до 2030 года

Министерство здравоохранения разработало постановление правительства "Об утверждении Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан на 2024-2030 годы "Каждая женщина – каждый ребенок", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – совершенствование системы охраны здоровья женщин и детей на протяжении всех периодов жизни и обеспечение высокого качества жизни на пути достижения Целей устойчивого развития.

Для реализации инициативы ВОЗ "Каждая женщина, каждый ребенок" и Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков, минздрав планирует внедрить инновационные подходы к оказанию медицинской помощи.

"Здоровье девочек и подростков является центральным объектом оказания медицинской помощи при реализации инициативы "Каждая женщина, каждый ребенок" ввиду того, что будущее здоровье нации зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. Улучшение здоровья девушек до вступления в брак, до планирования беременности, обеспечение безопасной беременности, совершенствование качества оказания помощи в процессе родов и в послеродовом периоде гарантирует детям начало жизни в благоприятных условиях", - говорится в документе.

Также отмечается, что между состоянием здоровья матерей, новорожденных и детей существует неразрывная связь, так как от уровня материнской заболеваемости и смертности зависит уровень выживаемости новорожденных и детей, а также показатели их роста и развития.

Система охраны здоровья матери и ребенка осуществляется с использованием подхода "всего жизненного цикла", нацеленного на достижение наивысших стандартов на каждом жизненном или возрастном этапе и добиться физического, психического, социального здоровья и благополучия это:

охрана женского здоровья;

беременность, роды и послеродовой уход;

здоровье и развитие ребенка от 0 до 9 лет;

здоровье и развитие подростков от 10 до 18 лет.

Залогом эффективности мер по охране здоровья матерей, новорожденных и детей указывается межсекторное сотрудничество и взаимодействие на всех уровнях, принимая во внимание тесную взаимосвязь между уровнем заболеваемости, смертности, инвалидности и качеством имеющейся в стране системы здравоохранения, образования, экономики, транспортной и информационной инфраструктуры, а также правовой и финансовой систем.

Государственные органы и все заинтересованные организации будут стремиться к тому, чтобы все женщины страны:

были в состоянии полного физического, умственного и социального благополучия;

не имели болезней или недугов во всех вопросах, касающихся соматической и репродуктивной системы;

имели возможность получать соответствующие услуги в области охраны здоровья, которые позволили бы благополучно пройти через этап беременности и родов;

имели доступ к безопасным, эффективным и приемлемым методам планирования семьи и деторождения.

Дети и подростки, живущие в стране:

были желанными, рожденными здоровыми матерями в обеспечивающих заботу и уход семьях и обществе;

быстро и эффективно устанавливали тесную связь с матерью, отцом, и другими близкими людьми, обеспечивающими уход и заботу;

получали исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, своевременное введение адекватных прикормов, продолжение грудного вскармливания до 2-х лет и более и хорошее питание впоследствии;

получали полный набор запланированных эффективных прививок и проходили необходимые медицинские осмотры;

были защищены от предотвратимых заболеваний и имели полный доступ к качественным услугам здравоохранения;

имели доступ к соответствующим их полу и возрасту информации, и поддержке по вопросам здоровья и сексуальности;

не подвергались опасному воздействию табака, алкоголя и других токсических веществ.

Концепция также предусматривает, что служба развития родовспоможения и детствадолжна быть основана на принципах:

доступности качественной медицинской помощи;

обеспечение безопасности оказания медицинской помощи;

эффективности, предоставляемых медицинских услуг;

удовлетворенности населения и медицинских работников системой здравоохранения.

Для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья молодых семейных пар впервые в Казахстане будет внедрен проект "Паспорт здоровья семейных пар", в рамках которого будут проводиться добровольные профилактические осмотры девушек и юношей до вступления в брак, с целью выявления генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и их лечение до планирования беременности.

Для женщин фертильного возраста с целью улучшения перинатальных исходов планируется увеличить охват и качество профилактических осмотров с разработкой чек-листов для выявления первых признаков соматических и гинекологических заболеваний. При скринингах будут проводиться обучения медицинских работников по технике забора и трактовки результатов биоматериала для повышения выявляемости онкологических заболеваний.

Также предлагается совершенствованы современных технологий диагностики и лечения гинекологических заболеваний (малоинвазивная эндовидеохирургия для выполнения сложных хирургических гинекологических вмешательств) у женщин фертильного возраста.

Кроме того, будет совершенствоваться новое направление по обеспечению доступа к безопасному аборту на уровне ПМСП, путем замены хирургического аборта на медикаментозное прерывание беременности или вакуум-аспирацию.

Для повышения качества жизни пациентов, лишенных возможности иметь детей в силу различных причин будет продолжена реализация специальной программы "Аңсаған сәби", в рамках которой предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на проведение ЭКО до 2030 года.

Для комплексного обследования женщин и мужчин с целью диагностики здоровья до планирования беременности и благополучного течения беременности и родов, рождения здорового ребенка будет запущена специальная программа "Жоспарлы жүктілік" с разработкой "Check-up (чек-ап) для будущих родителей".

Также планируется увеличить охват прегравидарной подготовки и раннее взятие до 10 недель на учет по беременности для улучшения перинатальных исходов.

Для мониторинга состояния беременной и плода впервые будет внедрено мобильное приложение "Рождения ребенка" с интеграцией в МИС, которое ведет сама женщина со дня взятия на учет. Для каждой беременной будет разработан индивидуальный план ведения беременности, с учетом акушерского, соматического и социального риска, который будет обязательным контрольным полем для заполнения в МИС.

Будет реализован новый подход "Открытая дверь для беременных", с целью обеспечения доступности комплексной медицинской помощи беременным в день обращения в поликлинику (лабораторно –инструментальные исследования, осмотр узких специалистов).

На уровне поликлиник будут организованы "Кабинет медико –социальной помощи беременным", в котором специально подготовленные специалисты (психологи, социальные работники, юристы, медицинские сестры и врачи) с соблюдением конфидициальности будут оказывать помощь беременным, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в медико-социальной защите и поддержке.

Впервые в Казахстане при областных центрах предлагается организовать пансионаты "Здоровая мама", куда беременные с факторами риска из географически – территориально отдаленных районов будут госпитализироваться заблаговременно, до рождения малыша. Для транспортировки пациенток в тяжелом состоянии из географически – территориально отдаленных районов в областные клиники за счет местного бюджета будут приобретены специально оборудованные "санитарные вездеходы".

Будут назначены региональные координаторы по антенатальному наблюдению беременных для курации и координации службы в регионах, с оплатой деятельности.

Кроме того, планируется установление единого программного обеспечения, являющегося базой данных раннего пренатального скрининга, позволяющего рассчитать индивидуальный риск хромосомных аномалий по комбинации биохимических и ультразвуковых данных. Будут внедряться в клиническую практику современные и эффективные медицинские технологии (неинвазивный пренатальный тест), основанные на последних достижениях пренатальной медицины.

Для изучения частоты и структуры врожденных и наследственных патологии плода и новорожденных впервые в Казахстане будет создаваться единый республиканский регистр.

На базе многопрофильных стационаров предусматривается пересмотреть подходы к беременным с тяжелой экстрагенитальной патологией и разработать новые стандартные операционные процедуры.

Также планируется увеличить количество индивидуальных родильных палат в родовспомогательных организациях, с учетом количества родов в год (1 индивидуальная родильная палата на 500 родов в год, ВОЗ).

Будут назначены региональные координаторы по внедрению в практику родовспомогательных организаций эффективных перинатальных технологий, с оплатой деятельности.

Вместе с тем предусматривается для обеспечения постоянной поддержки беременных во время родов и повышения удовлетворенности женщин родами чаще применять так называемые партнерские роды.

В рамках обеспечения благоприятного исхода родов для матери и ребенка будет совершенствоваться инструментальное ведение родов (вакуум- экстракция плода), путем повышения практических навыков специалистов родовспомогательных организации.

Также предлагается пересмотреть подходы к проведению оперативных родов, принимать комплекс мероприятий по снижению удельного веса кесаревых сечений.

Впервые в Казахстане с привлечением специалистов интервенционной радиологии будут внедрены инновационные технологий (баллонная тампонада, эмболизация аорты или внутренних подвздошных артерий), для предотвращения массивных акушерских кровотечений при предлежании и врастании плаценты.

Для снижения гнойно-септических осложнений среди женщин и новорожденных в родильных домах будут организованы отдельные экстренные и плановые операционные отделения.

"Будет совершенствоваться система внутренней оценки качества оказания услуг службы родовспоможения и регистрация медицинских инцидентов, для принятия соответствующих корректирующих мер", - говорится в концепции.

Концепция также предусматривает в рамках улучшения медицинской помощи женщинам в послеродовом периоде проводить регулярные мониторинги деятельности акушерок родильного и послеродового отделения путем установления системы круглосуточного видеонаблюдения. Будут разработаны содержательные информационно материалы в бумажном носителе и мобильном приложении для послеродовых женщин, с указанием правил послеродового ухода, тревожных признаков.

также предлагается проводить психологическое сопровождение пациенток, переживших критические акушерские состояния, а также восстановление организма после осложненных родов. Будут организованы отдельные реабилитационные койки в составе многопрофильных больниц, для оздоровления женщин после родов, перенесших критическое состояние и разработаны тарифы на реабилитацию.

Для повышения выявляемости наследственных заболеваний будут расширены до 5 обязательных нозологий неонатальные скрининги (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, врожденная дисфункция коры надпочечников, спинальная мышечная атрофия).

Будет внедрены мобильные приложения "Патронажная медсестра" и "Уход за ребенком", электронный паспорт здоровья ребенка, с последующей интеграцией данных с информационными системами системы образования и социальной защиты.

Документ также преподлагает создание научно-исследовательского института акушерства и гинекологии в Астане, в котором будут внедрять инновационные лечебно-диагностические технологии и оказание медицинской помощи женщинам.

Будет проработан вопрос строительства 10 современных детских многопрофильных стационаров, в соответствии с международными требованиями с отдельными диагностическим и инфекционным блоками.

Вместе с тем планируется построить дополнительный детский хирургический блок Национального научного центра материнства и детства в Астане на 350 коек.

Будет разработан типовой проект для строительства зданий патологоанатомических отделений организаций здравооохранения городского и районного уровня. Будет разработана дорожная карта по совершенствованию паталогоанатомической службы.

Также разработан план по реализации концепции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.