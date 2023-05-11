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Впервые за два года краснокнижная рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Впервые за два года краснокнижная рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке Фото: пресс-служба МЭПР РК
В Алматинской области рысь попала в фотоловушку. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Как отметили в Минэкологии, впервые за последние два года животное зафиксировала фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.

Впервые за два года краснокнижная рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Фото: пресс-служба МЭПР РК

"Эти хищники активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле".Пресс-служба МЭПР РК

Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до 4 м. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 км.

Рысь – это один из самых грациозных и опасных хищников семейства кошачьих. Средняя особь достигает до одного метра в длину, а масса колеблется от 8 до 15 кг. Лапы у рысей широкие и хорошо опушенные, что позволяет им быстро и бесшумно передвигаться по снегу. Из-за своей малочисленности рысь занесена в Красную книгу.

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