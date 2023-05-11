Впервые за два года краснокнижная рысь попала в фотоловушку в Чарынском нацпарке

В Алматинской области рысь попала в фотоловушку. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Как отметили в Минэкологии, впервые за последние два года животное зафиксировала фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке.

Фото: пресс-служба МЭПР РК

"Эти хищники активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле". Пресс-служба МЭПР РК

Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до 4 м. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 км.