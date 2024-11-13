Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
Фото: Instagram/qazaqormany
Редкая туркестанская рысь замечена в Алматинской области. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.
Фотографии редкой рыси опубликовали в Instagram комитета 13 ноября 2024 года.
"В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского государственного национального природного парка (ГНПП) встретили редкую туркестанскую рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана", – говорится под публикацией.
Это событие, как считают в комитете, подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона.
Отметим, что этот вид кошачьих занесен в Красную книгу Казахстана.
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