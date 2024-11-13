Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь

Фото: Instagram/qazaqormany

Редкая туркестанская рысь замечена в Алматинской области. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

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