Топ-5 правил: что делать, чтобы не остаться без гроша в кармане

Управлять деньгами, как и зарабатывать их, это целое искусство, которым можно овладеть имея желание. Как систематизировать доходы и расходы, чтобы к концу месяца не остаться без гроша в кармане — в материале Zakon.kz.

На фоне роста инфляции, удорожания продуктов, и не слишком активно растущих зарплат для большинства казахстанцев остается актуальным вопрос — где заработать больше денег. Не все могут найти себе дополнительную работу или сформировать значительный пассивный доход. Однако каждый может пересмотреть свое отношение к деньгам.

Правило 1: Оцените реальные расходы

Чтобы правильно сформировать бюджет, вы необходимо точно знать, сколько зарабатываете и сколько тратите. Если вы никогда не считали соотношение своих желаний, доходов и расходов, то будете неприятно удивлены, когда обнаружите, что ваши предположения о доходах и расходах могут не совпадать с реальностью. Знание того, сколько денег поступает в вашу семью и сколько уходит каждый месяц, является ключом к созданию успешного бюджета.

В первую очередь следите за расходами. Так вы увидите, где можно внести изменения, от каких трат следует отказаться. Люди часто недооценивают, сколько они тратят на продукты, развлечения, кафе или доставку еды. Начните считать свои расходы на эти категории в течение нескольких недель, а затем просмотрите что получилось. Изучив свои привычки, спросите себя: могу и должен ли я изменить свои расходы? Скорее всего, вы ответите положительно.

Правило 2: Погашение кредита — приоритет

Если у вас есть кредиты, старайтесь погасить их как можно скорее или найти способы, как их сократить. Сделайте погашение долгов вашим приоритетом и не набирайте из месяца в месяц новые. Так вы сможете избавиться от лишнего финансового груза и формировать реальный бюджет, который в будущем можно откладывать на финансовую подушку. Лучше, чтобы лишние деньги оседали в вашем кармане, чем уходили на проценты по кредиту.

Правило 3: Пусть каждый тенге "работает"

Старайтесь не тратить все заработанное до нуля. Отслеживайте каждый тенге, который вы зарабатываете, и инвестируйте его. Например, если вы расплатились по кредитам, коммунальным платежам и другим обязательным расходам, выделили деньги на продукты питания и другие необходимые расходы, но у вас осталась небольшая сумма, заставьте ее "работать".

Эти деньги можно положить или добавить на имеющийся депозит, либо сохранить их как неприкосновенный запас в копилке. Также свободные средства можно конвертировать в валюту. Если у вас есть инвестиционный счет, и вы занимаетесь инвестициями на фондовом рынке, то на оставшуюся сумму можно докупить недорогие акции. Если вы опасаетесь, что инфляция может "съесть" ваши сбережения, то можно сохранить, к примеру покупая золотые слитки или монеты. Но о этом мы расскажем в следующий раз.

А пока отметим, что некоторые люди часто забывают о тех расходах, которые возникают лишь время от времени. Не пополняйте их число. Чрезвычайные ситуации случаются, поэтому откладывайте пусть даже небольшую сумму денег, но постоянно на отдельный счет, чтобы был небольшой фонд для таких ситуаций.

В целом, старайтесь относиться к своим сбережениям, как к расходам или счетам и вносите их в свой бюджет как регулярный "платеж" вместо того, чтобы ждать, пока у вас останутся свободные деньги.

Правило 4: Установите цели для ваших денег

Сформируйте и запишите свои финансовые цели, хотя бы на полгода. Например, закрыть кредит, отправиться в путешествие или купить дорогостоящую технику. Будьте реалистичны в своих целях и сроках, потому что они повлияют на ваш бюджет. При постановке целей учитывайте все расходы, в том числе и не регулярные, например, на лечение или поход к врачу.

Правило 5: Разделяй и властвуй

Главная причина, почему нам всегда не хватает денег, заключается в том, что мы постоянно ищем, на что их потратить, и порой сами формируем у себя "лишние" желания. Если денег в обрез, но вы внезапно решили купить новую блузку в набор к другим четырем висящим в шкафу, чехол на телефон или еще одну поварешку – очевидно, это бездумная покупка, которая заставит вас к концу месяца занимать деньги у знакомых или в банке.

Анализируя свои расходы, подумайте, какие из "хотелок" являются пустыми желаниями, а какие реальной необходимостью. Слишком большие траты на желания могут очень быстро привести к огромному долгу. Поэтому перед каждой покупкой задайте себе вопросы: необходима ли она? Поможет ли накопить на мои цели? Что будет, если я продолжу жить без этого? Есть ли альтернатива или более экономичный вариант?

Если вы честны с собой, скорее всего, в вашем бюджете есть некоторые расходы, которые можно полностью исключить или резко сократить, чтобы вы могли перенаправить деньги на погашение долгов или накопления. Не поленитесь и подсчитайте, во что вам обходятся ваши вредные привычки, а затем подумайте, может стоит отказаться и от них?