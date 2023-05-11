Глава государства обратился к машиностроителям

В Астане стартовал XІ Форум машиностроителей Казахстана. К участникам форума обратился Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, обращение Главы государства зачитал премьер-министр Алихан Смаилов.





В прошлом году благодаря упорному труду коллективов, выверенной государственной политике и масштабной поддержке объемы производства отрасли превысили три триллиона тенге, увеличился ассортимент и объем экспорта продукции. Созданы тысячи рабочих мест.





В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности сферы машиностроения, укрепления ее конкурентоспособности по моему поручению разработан соответствующий Комплексный план. Убежден, что его успешная реализация придаст мощный импульс развитию отрасли и внесет важный вклад в устойчивый индустриальный рост нашей страны.





Главная задача – развитие внутристрановой ценности, наращивание производства товаров более высоких переделов и поэтапный выход на экспортные рынки. Уверен, вам это по плечу", – процитировал Алихан Смаилов.





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"Ставшая уже традиционной эта диалоговая площадка доказала свою эффективность в поиске новых подходов к развитию отрасли. Для построения диверсифицированной экономики нам необходимо добиться ускоренного роста обрабатывающей промышленности на базе инноваций и передовых технологий. В решении этой стратегической задачи одна из ключевых ролей отводится машиностроению.