Токаев обратился к новому правительству

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 февраля 2024 года обратился к новому правительству Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что правительство получило достаточно полномочий.

"В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения. Сегодня я обозначил широкий спектр актуальных вопросов, но их, конечно же, гораздо больше. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач. В целом, необходимы кардинальные реформы в каждой сфере экономики", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства Казахстана.

По его словам, сегодня весь мир переживает очень сложное историческое время, в котором определяется вектор развития государств на долгие годы вперед.

"Мы должны идти в ногу со временем – быстро и решительно. Вместо того, чтобы тратить время на пустые слова, нужно совершать конкретные действия и проявлять политическую ответственность. Важно осознавать ценность каждого дня, использовать все имеющиеся возможности, чтобы не отстать в глобальной гонке конкурентоспособности. Чтобы добиться успеха, государство и общество должны быть едины в своих устремлениях. Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, ориентироваться на дальние горизонты". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, "можно сказать, что прошедший год стал для нашей страны успешным".

"Конечно, все еще имеется множество нерешенных проблем, поэтому для качественного развития страны нам предстоит принять необходимые решения. Для успешной реализации нового экономического курса правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к своей работе. Требуются свежие идеи и системное долгосрочное видение развития экономики. Надо наращивать темпы роста, активнее проводить диверсификацию экономики, привлекать больше иностранных инвестиций. Одна из главных задач правительства – обеспечить равные условия для всех субъектов экономической деятельности". Касым-Жомарт Токаев

Для придания нового импульса экономике, по словам президента, правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами.

"Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту. Такая порочная практика подрывает у людей веру в реальность реформ и построение Справедливого Казахстана. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность". Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.