Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания поделился, что вместо ОСИ нужно будет найти новую форму управления жилыми домами, и до конца года депутаты примут соответствующий законопроект, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ОСИ недостаточно эффективно работает, есть конфликты среди жильцов. Нередко и люди, пришедшие к руководству ОСИ, демонстрируют свою нечистоплотность.

"Есть поручение президента страны. Я думаю, что в предстоящий период мы вернемся в целом к этому законопроекту об ОСИ. И, наверное, мы какие-то вещи должны будем изменить. Но что изменить, это надо советоваться с людьми, жильцами, с какими-то общественными активистами. И принимать в этот раз какую-то форму управления нашими жилыми домами, которая оказалась бы эффективной. Уже у нас нет права на следующую ошибку. Это же достаточно сложно найти правильную форму. До конца года мы должны принять этот закон". Маулен Ашимбаев

Он добавил, что и сам, как и другие казахстанцы, сталкивался с подобными проблемами.

"Что есть в других домах, у нас тоже есть. Проблемы, недопонимание, конкуренция тоже, к сожалению, имеет место". Маулен Ашимбаев

Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК в Казахстане. По мнению президента Касым-Жомарта Токаева, с реформой ОСИ сильно ошиблись. Об этом президент заявил на совещании по социально-экономическому развитию страны. Он отметил, что в обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом.

