Московская биржа запустила торги фьючерсами на тенге
Фото: Zakon.kz
11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге – российский рубль" и "армянский драм – российский рубль", сообщает Zakon.kz.
- Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.
"Валютные фьючерсы – стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран".Руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева
Фьючерсный контракт на курс "казахстанский тенге – российский рубль":
- торговый код – KZT;
- лот – 100 тыс. казахстанских тенге;
- минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;
- стоимость шага цены – 1 рубль;
- цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.
Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ