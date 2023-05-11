Московская биржа запустила торги фьючерсами на тенге

11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге – российский рубль" и "армянский драм – российский рубль", сообщает Zakon.kz.

Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.



"Валютные фьючерсы – стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран". Руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева

Фьючерсный контракт на курс "казахстанский тенге – российский рубль":



торговый код – KZT;

лот – 100 тыс. казахстанских тенге;

минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;

стоимость шага цены – 1 рубль;

цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.