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Московская биржа запустила торги фьючерсами на тенге

Московская фондовая биржа Фото: Zakon.kz
11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "казахстанский тенге – российский рубль" и "армянский драм – российский рубль", сообщает Zakon.kz.
  • Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.
"Валютные фьючерсы – стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран".Руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева

Фьючерсный контракт на курс "казахстанский тенге – российский рубль":

  • торговый код – KZT;
  • лот – 100 тыс. казахстанских тенге;
  • минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;
  • стоимость шага цены – 1 рубль;
  • цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

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