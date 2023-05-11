Казахстанцев пугают червями в перезрелых бананах

"В перезрелых бананах заводятся черви". С таким описанием широко распространяют ролик по Казнету. В кадре человек помещает кусочек переспелого банана под микроскоп и через линзу показывает, что во фрукте содержатся черви, сообщает Zakon.kz.

Однако, как заявляют специалисты Stopfake.kz, это фейк.

Доказательством выступает опыт украинского химика Глеба Репича. Он поместил коричневый банан под микроскоп и не обнаружил никаких червей. Затем ученый взял еще более перезревшую часть фрукта и рассмотрел ее под микроскопом, но и там не было паразитов.

Стоит отметить, что бананы имеют разную степень созревания: от незрелых и уже созревших желтых до переспелых темно-коричневых.

Тем не менее количество питательных веществ в коричневых бананах не сильно отличается от желтых. Перезрелые фрукты также содержат полезные вещества. Однако в коричневых бананах гораздо больше сахара.

Но, продолжают аналитики, если фрукт покрылся плесенью, издает неприятный запах или выделяет жидкость, то он начал гнить, есть его нельзя.

"Коричневые бананы совершенно безопасны, и их можно без проблем употреблять в пищу в любом виде", – говорится в заключении.

В 2022 году подобный фейк уже рассылали по соцсетям.