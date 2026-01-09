Об опасности перезрелых фруктов и овощей предупредили эксперты

Поедание перезрелых овощей и фруктов может нанести серьезный вред организму человека. По словам экспертов, среди негативных последствий – отравление, а в некоторых случаях – даже рак печени, сообщает Zakon.kz.

Перезревание плодов – это не просто ухудшение их товарного вида, а сложный биохимический процесс, создающий серьезные риски для здоровья. Об этом рассказала эксперт по пищевой безопасности Ксения Кузнецова "Газете.Ru".

Основные угрозы исходят от плесневения с образованием микотоксинов и брожения.

"С точки зрения пищевой безопасности такие продукты становятся благоприятным субстратом для развития микробиоты, способной продуцировать опасные для человека токсины. Нарушение целостности кожуры и размягчение тканей перезрелого плода открывает путь фитопатогенным плесневым грибам родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium и Alternaria. Многие из этих грибов являются продуцентами микотоксинов – высокотоксичных вторичных метаболитов, обладающих канцерогенным, мутагенным, тератогенным и иммуносупрессивным действием", – объяснила Ксения Кузнецова.

Наибольшую опасность представляют афлатоксины. Они способны спровоцировать рак печени из-за мощного гепатотоксичного канцерогенного эффекта. Эти вещества часто встречаются в зерне и орехах, однако могут появиться и в других продуктах.

"Очень опасен патулин, который наиболее характерен для перезрелых груш, яблок и косточковых плодов. Он устойчив к термической обработке и при процессе пастеризации не разрушается. Токсигенные грибы способны проникать гифами глубоко в ткань плода. Поэтому срезание поврежденного участка не гарантирует безопасность, токсины уже могут быть диффундированы в визуально здоровые части", – отметила специалист.

Отказ от потребления перезревших и поврежденных плодов является эффективной мерой профилактики пищевых отравлений, резюмировала эксперт.

