Премьер-министр: Машиностроение остается в фокусе внимания правительства

В Астане проходит ХІ Форум машиностроителей Казахстана.

Во время открытия форума премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал участникам приветственное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В ходе пленарного заседания форума участники обсудили ключевые вопросы Комплексного плана развития отрасли машиностроения. В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает политику по индустриализации страны, диверсификации экономики и снижению импортозависимости.





Фото: форума

"Отечественное машиностроение, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания правительства. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4 процента, а по итогам 4 месяцев этого года – 36 процентов". Алихан Смаилов

При этом он добавил, что спрос рынка машиностроительной продукции РК оценивается в 23 миллиарда долларов, из которых только 3,1 миллиарда долларов обеспечивается отечественным производством. В этой связи имеется значительный потенциал для роста отрасли за счет импортозамещения.

"Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, увеличения местного содержания и продвижения экспорта", – отметил глава правительства.

В своем выступлении председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев выразил признательность главе государства за внимание и поддержку отрасли.



