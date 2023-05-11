Премьер-министр: Машиностроение остается в фокусе внимания правительства
Во время открытия форума премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал участникам приветственное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В ходе пленарного заседания форума участники обсудили ключевые вопросы Комплексного плана развития отрасли машиностроения. В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает политику по индустриализации страны, диверсификации экономики и снижению импортозависимости.
Фото: форума
"Отечественное машиностроение, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания правительства. Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4 процента, а по итогам 4 месяцев этого года – 36 процентов".Алихан Смаилов
При этом он добавил, что спрос рынка машиностроительной продукции РК оценивается в 23 миллиарда долларов, из которых только 3,1 миллиарда долларов обеспечивается отечественным производством. В этой связи имеется значительный потенциал для роста отрасли за счет импортозамещения.
"Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, увеличения местного содержания и продвижения экспорта", – отметил глава правительства.
В своем выступлении председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев выразил признательность главе государства за внимание и поддержку отрасли.
Фото: форума
"С 2019 года глава государства взял на личный контроль развитие машиностроения. По его поручению принят Закон о промышленной политике. Создан Фонд развития промышленности. Ведется работа по обеспечению отечественных машиностроителей доступным сырьем. Такая поддержка позволила выполнить ключевые задачи дорожной карты развития машиностроения на 2019-2024 годы досрочно".Глава Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев
Фото: форума
По словам Мейрама Пшембаева, особая значимость форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности в целом. Все системные вопросы, озвученные на форуме, будут включены в итоговые рекомендации правительству.
Фото: форума
XІ Форум машиностроителей Казахстана продлится два дня. В ходе форума запланированы секционные заседания по тематикам железнодорожное, сельскохозяйственное, нефтегазовое, электротехническое машиностроение, автомобилестроение и машиностроение для горно-металлургического комплекса. А также пройдут секционные заседания про развитие казахстанского содержания и особенности тендерного процесса ТОО "Тенгизшевройл" и подготовка кадров для машиностроительной отрасли.
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