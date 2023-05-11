Курс доллара вырос на торгах 11 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,22 тенге, поднявшись на 0,12 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 64 тенге (-0,22) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 486,67 тенге, рубля – 5,82 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-447 тенге, евро – по 485-492 тенге, российские рубли – по 5,65-5,85 тенге.

Мировые цены на нефть выросли 11 мая. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,88%, до 77,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 73,19 доллара.

