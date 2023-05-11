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Лидер "Джиро-2023" Эвенепул потерял майку лидера из-за собаки

Велоспорт Джиро Падение Фото: Instagram/giroditalia
Бродячая собака, которая выскочила на трассу, стала причиной падения бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула за 153 км до финиша 5-го этапа "Джиро д’Италия-2023". Тем самым он завершил этап на 157-м месте и отдал розовую майку лидера общего зачета Андреасу Лекнессуну, сообщает Zakon.kz

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Дождь и холод осложнили 5-й этап с набором высоты 3500 метров. В одном из эпизодов чемпион "Вуэльты-2022" Ремко Эвенепул при попытке объехать собаку, бежавшую по дороге, коснулся колесом едущего впереди гонщика, что привело к его падению. Чемпион мира некоторое время сидел на обочине, затем поднялся с помощью коллег и вернулся в гонку. Отставание от пелотона в полторы минуты бельгиец быстро сократил и вернулся в группу через несколько километров.

 

Вскоре Ремко, который три дня носил розовую майку лидера "Джиро д’Италия-2023", жестом дал знать, что у него все в порядке. Чемпион мира-2022 финишировал на 157-й позиции данного этапа.

"В потере майки нет серьезной проблемы. Отстаю на 20 секунд, ситуация идеальная, все еще впереди. Мы знали, что на таком этапе будет много атак, чтобы уехать в отрыв. С самого старта было очень тяжело. Лично сам в финале старался экономить силы. Не жалею о потере розовой майки. 11 мая надену майку чемпиона мира, которая мне очень нравится". Ремко Эвенепул

Розовая майка перешла к норвежцу Андреасу Лекнессуна (DSM), который стал новым лидером генеральной классификации. 

Велоспорт Астана Джиро

Фото: Instagram/giroditalia

На пятом этапе не смогли избежать падения два знаменитых участника итальянской гонки: Примож Роглич (Jumbo Visma) и Марк Кавендиш (Astana Qazaqstan). Представитель "Астаны" вовсе пересек финишную линию в падении, что позволило ему занять 4-е место по итогам этапа. 

"Я вернулся в отель, ссадины промыли, колено немного болит, но, думаю, ничего сложного. Находился на идеальной позиции, начал спринт, но заднее колесо моего велосипеда попало на белую линию, и когда сделал рывок, колесо заскользило. Что поделать, это спринт, виноватый извинился. Надеюсь, что все, кто упал, в порядке. Мы попробуем снова свои шансы на спринте".Марк Кавэндиш

Шестой этап Giro d'Italia-2023 принимает 11 мая город Неаполь, как ее еще называют столицей пиццы. Маршрут 6 этапа проложен по побережью Неаполитанского залива, Тирренского моря и вокруг Везувия с набором высоты 2800 метров, общая протяженность которого составит 162 км.

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Куандык Шынасилов
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