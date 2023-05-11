Что нужно знать, перед тем как стать созаемщиком

Бывают случаи, когда потенциальному заемщику необходимо получить кредит в банке, однако для этих целей у заемщика недостаточно доходов. В таких случаях, чтобы гарантировать свою платежеспособность перед банком, привлекается созаемщик.

При оформлении кредита требования банка к созаемщику будут аналогичны требованиям к заемщику.



Подробнее о тем, кто такой созаемщик, какие у него права и обязанности, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Зачем нужен созаемщик?

Созаемщик является полноценным участником договора банковского займа, который имеет те же обязанности, что и заемщик. Иными словами, это солидарная ответственность перед кредитором, когда созаемщик соглашается взять на себя обязательства по возврату займа, до полного погашения. Таким образом, долговая нагрузка по займу в равной степени возлагается как на заемщика, так и созаемщика.

Обычно созаемщика привлекают в том случае, когда дохода заемщика недостаточно для обслуживания будущего крупного кредита, таких как ипотека. При оформлении кредита доходы заемщика и созаемщика суммируются, что значительно увеличивает шансы получить необходимую сумму займа.

В законодательстве ограничений по количеству привлекающих лиц в качестве созаемщиков нет. Однако существует негласное "правило 3-х", когда разрешается привлечь до 3-х созаемщиков. Здесь так же стоит учесть условия банка: кредитор на свое усмотрение может устанавливать ограничения по количеству людей, которые могут выступать созаемщиком. Им могут быть близкие родственники (супруги, дети, родители и так далее) или те, с кем вы хорошо знакомы.

На что стоит обратить внимание?

Потенциальному созаемщику надо помнить, что обязательства перед кредитором он будет нести наравне с должником, то есть он выступает равноправным участником займа, с которого банк имеет право требовать исполнения всех обязательств, в случае если основной должник неспособен исполнять свои обязательства. Если для получения кредита привлечены несколько созаемщиков, то кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, может требовать недополученное от остальных. И выплаты необходимо будет осуществлять до тех пор, пока обязательство по займу не будет исполнено полностью. Данная норма прописана в статье 287 Гражданского кодекса РК.

Что касается прав, то созаемщик имеет право стать совладельцем приобретаемого имущества. Однако для возникновения права собственности жилья, необходимо заключить специальный договор с заемщиком о взаимных обязательствах.

Поэтому, перед тем как подписывать кредитный договор, внимательно ознакомьтесь с каждым пунктом условий договора.

В чем отличие созаемщика от гаранта (поручителя)

Созаемщик – лицо, которое вместе с заемщиком заключило договор займа (кредита) и несет солидарную ответственность за возврат полученных денежных средств (кредита) по договору займа . Таким образом созаемщик привлекается, если дохода заемщика на оформление нужного размера кредита недостаточно.

Что касается гаранта (поручителя), он обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или частично солидарно с должником. То есть размер дохода гаранта не учитывается в расчете максимальной суммы кредита заемщика.

Различия касаются и в части требования к платежеспособности. Если платежеспособность созаемщика суммируется с платежеспособностью заемщика, то платежеспособность гаранта должна быть достаточной для самостоятельного погашения платежей по кредиту вместе с процентами.

Созаемщик привлекается самим заемщиком для получения кредита, а гарант нужен банку для минимизации рисков при возврате долга. Заемщик может привлечь как созаемщика, так и гаранта одновременно.

Может ли созаемщик участвовать в процедуре банкротства?

Согласно Закону РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (далее – Закон), должник – гражданин Республики Казахстан, неплатежеспособность которого является основанием для применения процедур восстановления платежеспособности, а также внесудебного и судебного банкротства.

Под неплатежеспособностью Законом понимается неспособность должника в полном объеме выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера.

Если основной должник применил процедуру банкротства, то Законом предусмотрены последствия применения и завершения процедур внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства, а также признания банкротом (приостановление начисления пени и штрафов, списание долга, приостановление исполнения решения судов по взысканию долга, прекращение обязательства и т.д.), которые не применимы в случае включения обязательств должника по договору гарантии или поручительства.

Таким образом, процедуры, предусмотренные Законом применимы только к обязательствам самого должника (вытекающие из договоров займа, где он заемщик либо созаемщик), и не применимы к обязательствам третьих лиц, за исполнение которых должник обязался отвечать в силу договора гарантии или поручительства.

Внимание! Перед тем, как идти на такой ответственный шаг, задайте себе вопрос, готовы ли вы взять на себя ответственность за обязательства других лиц? Не торопитесь принимать решение только потому, что должник – ваш лучший друг или хороший приятель. Если ответ положительный, то нужно со всей ответственностью подойти к исполнению своих кредитных обязательств и осознавать все риски.

Изучите каждый пункт договора банковского займа: размер процентной ставки по кредиту, график и сумму ежемесячных платежей, размеры неустоек, чтобы последствия в будущем не коснулись вас в случае, если должник не вернет заем.