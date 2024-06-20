Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сегодня, 20 июня 2024 года, рассказали, что такое встречные требования банка при страховом случае, сообщает Zakon.kz.

В фонде отметили, что бывают ситуации, когда деньги вкладчику нужны срочно: выгодная продажа/покупка недвижимости или автомобиля, важная поездка и даже экстренные случаи в виде неожиданных операций, и лишних средств нет, а сбережения с депозита снимать нежелательно по условиям договора. Поэтому многие решаются взять кредит там же, где открыт вклад.

А что будет, если после, имея и задолженность, и счета с накоплениями в одном банке, его лишат лицензии?

"На сегодняшний день ситуация, когда у человека в одном банке существуют вклад и кредит, достаточно распространена. Когда у банка с отозванной лицензией в одно время есть обязательство перед вкладчиком по возврату его средств с депозита и требование к нему же по займу или иной задолженности, то это называется "встречные требования". По закону в таких случаях происходит "взаимозачет". Осуществляет его временная администрация банка". Пресс-служба КФГД

Процедура "взаимозачета" происходит автоматически на момент формирования реестра депозиторов с расчетом гарантийного возмещения. При этом расчет осуществляется по данным банка на дату отзыва у него лицензии.

Что будет задолженностью и накоплениями вкладчика в результате "взаимозачета"?

Здесь возможны несколько вариантов решения:

если у вкладчика сумма задолженности превышает сумму, которая находилась на его депозите, ему нужно продолжать платить банку оставшуюся часть по кредиту;

если у клиента сумма по депозиту превышает сумму его задолженности перед банком, то после "взаимозачета" КФГД возместит остаток средств на вкладе в пределах суммы гарантии.

Примеры:

1. У вкладчика в одном банке был размещен срочный депозит с учетом начисленного вознаграждения в размере 10 млн тенге, также на валютном депозите имелись сбережения в 20 тыс. долларов (курс 450 тенге за 1 доллар), на банковской карте были 500 тыс. тенге, и одновременно в этом же банке вкладчиком был получен потребительский кредит в 3,5 млн тенге. При страховом случае в результате взаимозачета выплата гарантийного возмещения составит 15 млн тенге, учитывая лимиты по каждому виду вклада и задолженность.

Как был произведен расчет: 10 млн тенге + 9 млн тенге (20 тыс. долларов) + 500 тыс. тенге = 19,5 млн тенге. Из этой суммы вычли задолженность по кредиту в размере 3,5 млн тенге. Остаток после взаимозачета составил 16 млн тенге. В данном случае вкладчик получит гарантийное возмещение в размере 15 млн тенге (10 млн по сбережениям в тенге и 5 млн тенге по валютному депозиту).

В КФГД обратили внимание на то, что без кредита в размере 3,5 млн тенге при лишении банка лицензии вкладчик все равно бы получил 15 млн тенге гарантийного возмещения. Ему была бы выплачена максимальная сумма с учетом пределов по каждому виду накоплений.

2. У вкладчика в одном банке на дату страхового случая имелся сберегательный вклад на 16 млн тенге и ипотечный кредит на 18 млн тенге. В таком случае при лишении банка лицензии выплаты гарантийного возмещения не будет, так как в результате взаимозачета сумма на депозите засчитывается в пользу задолженности вкладчика.

Как был произведен расчет: по сберегательному вкладу максимальная сумма возмещения составляет 20 млн тенге. Несмотря на то, что гарантия покрывает все сбережения данного вкладчика, с учетом встречных требований банка к нему, сумма выплаты возмещения составит 0 тенге. Так как при взаимозачете из его депозита в 16 млн тенге вычли сумму жилищного займа в 18 млн тенге. Так как накоплений не хватило, чтобы погасить задолженность, оставшиеся 2 млн тенге вкладчик согласно требованиям банковского законодательства обязан погашать и дальше.

3. Аналогичная ситуация возникает, когда у человека в одном банке есть только кредит. В таких случаях вкладчику/заемщику необходимо запомнить:

обязательства даже в случае отзыва лицензии/ликвидации банка остаются для должника неизменными;

осуществлять контроль возврата кредитов будет временная администрация/ликвидационная комиссия банка.

То есть, как подчеркнули в КФГД, лишение банка лицензии не освобождает должника от обязательств по кредиту и необходимости осуществления по нему регулярных платежей в соответствии с установленным графиком:

условия займа сохраняются и остаются прежними согласно кредитному договору, который был заключен до лишения лицензии банка;

договор займа действителен до тех пор, пока не будет погашен кредит/заем;

оплачивать заем нужно будет по тем реквизитам, которые указаны на сайте ликвидируемого банка. Если данные будут изменены, то ликвидационная комиссия уведомит об этом заемщика заранее.

Также в КФГД напомнили, что при лишении банка лицензии КФГД выплачивает вкладчикам гарантийное возмещение в пределах лимитов, которые установлены законодательством:

20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге;

10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;

5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

Если в банке у вкладчика размещено сразу несколько депозитов, которые отличаются друг от друга по виду и валюте, то при страховом случае возмещается совокупный остаток суммы по всем депозитам, но не более 20 млн тенге, с учетом пределов по каждому виду вклада. Также при расчете возмещения КФГД учитывает вознаграждение, которое было начислено на дату лишения банка лицензии. Средства, которые находятся на счетах сразу в нескольких банках, гарантируются отдельно по каждому из них. Именно по этой причине КФГД рекомендует вкладчикам хранить свои накопления в разных банках.

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