Заморозки, чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 12 мая
По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами. Днем на западе ожидается град.
По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере – туман.
На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, в центре Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.
В Алматы – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.
В Шымкенте – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.