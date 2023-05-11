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Заморозки, чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 12 мая

Заморозки, чрезвычайная пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 12 мая Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами. Днем на западе ожидается град.

По республике ожидаются усиление ветра, на северо-западе, севере – туман.

На севере Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

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