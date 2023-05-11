В центре Милана прогремел взрыв
Фото: Twitter/Maks_NAFO_FELLA
В центре итальянского Милана прогремел взрыв. Над домами заметили столб черного дыма, сообщает Zakon.kz.
По данным итальянского телеканала Sky Tg24, огонь охватил несколько припаркованных автомобилей.
На месте работают пожарные, жители близлежащих домов эвакуировались. Эвакуацию проводят в расположенной поблизости школе.
Позже пожарным удалось потушить пламя, возникшее после взрыва фургона с кислородными баллонами. Огонь охватил по меньшей мере четыре автомобиля.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
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