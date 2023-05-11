Стали известны имена участников конкурса молодых исполнителей "Жас қанат-2023"

Подготовка к 29-му Республиканскому конкурсу молодых исполнителей "Жас қанат-2023" идет полным ходом и вот стали известны имена его участников. Кто будет отстаивать честь своих регионов на "песенном ринге", рассказали в пресс-центре конкурса.

2023 год станет знаменательным для Республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас қанат": конкурс возвращается в Алматы после трехлетнего перерыва. К сожалению, это крупнейшее культурное мероприятие страны впервые пройдет без своих основателей – Мурата Иргалиева и Александра Пономарева, но его организаторы сделают все, чтобы "Жас қанат-23" был достоин их памяти.



"Жас қанат" – ровесник Независимого Казахстана и поэтому можно уверенно сказать, что все эти годы конкурс жил вместе со страной, – разделял мгновения невзгод и успехов, побед и поражений. Все трудности роста независимого государства, как в зеркале, отражались и на судьбе конкурса.

Благодаря "Жас қанату" за это время на отечественной эстраде зажглось множество звезд, которые до сих пор радуют нас своим творчеством. Среди них – Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа "Уркер", Бахыт Шадаева, Жанар Дугалова, Мадина Садвокасова, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Нурлан Албан, Бейбит Корган, Гульнур Оразымбетова.

В 2012 году лауреатом первой премии конкурса стал тогда еще юный певец Димаш Кудайберген. Его отец, Канат Айтбаев, отмечал, что в нынешних успехах сына есть также и заслуга "Жас қаната".

"Жас қанат-2023" пройдет с 29 мая по 3 июня во Дворце Республики. В штабе конкурса полным ходом идет подготовка к этому замечательному празднику молодости и музыки – кипит креативная мысль организаторов, одна за другой появляются WOW-идеи, формируются уникальные, не похожие ни на что прежде, решения.

"Но где же во всей этой предпраздничной суете участники?" – спросите вы. Знакомьтесь:

1. Аружан Бисембай, 20 лет, Уральск

2. Нарғыз Жанұзақова, 17 лет, Актобе

3. Диас Жорабек, 19 лет, Алматы

4. Алина Сагинбаева, 16 лет, Астана

5. Нариман Жулдасбеков, 27 лет, Петропавловск

6. Алмагүл Батталиева, 23 года, Алматы

7. Нурасыл Сатыбалды, 23 года, Шымкент

8. Мадина Қабдолла, 20 лет, Павлодар

9. Сафуан Корегенов, 26 лет, Шиели

10. Ерасыл Муканов, 18 лет, Астана

11. Дильназ Сапаргалиева, 20 лет, Астана

12. Ерасыл Інібек, 25 лет, Ушарал

13. Жанель Атамбекова, 16 лет, Сарыагаш

14. Қымбат Жамбылбек, 23 года, Жамбылская область

15. Ерназар Жұбан, 27 лет, Алматы

16. Әсем Едіге, 27 лет, Караганда

17. Абай Крыкбаев, 18 лет, Караганда

18. Камилла Рамазанова, 18 лет, Караганда

19. Беназир Алимходжаева, 23 лет, Алматы

20. Александра Турецкая, 22 лет, Астана

Совсем скоро все они встретятся на главной сцене южной столицы, чтобы показать все грани своего таланта и подарить праздник музыки зрителям и своим болельщикам.