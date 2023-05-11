Условия ипотечного кредитования не оправдывают надежды казахстанцев

В Казахстане рост цен на жилье опережает рост доходов населения. Как следствие, республика уступает многим странам по уровню ипотечного кредитования, сообщает Zakon.kz.

Одна из стратегически важных задач страны – обеспечение граждан доступным и достойным жильем. Поэтому решение жилищных вопросов всегда стоит в приоритете. Актуально это в данный момент и потому, что рост цен на квадратные метры за последние годы стал опережать рост доходов населения.

Согласно статистическим данным, на конец 2022 года на одного обладателя собственного жилья приходится 23,4 кв. м, а это на 0,9% больше, чем в прошлом году. И этот показатель в значительной степени недотягивает до стандартов ООН, которые составляют 30 кв. м на человека.

По данным Организации Объединенных Наций, это значение указывает на минимально допустимый уровень, на который ориентируются развитые страны, так как в отдельных государствах обеспеченность жильем выходит за пределы 60 кв. м.

По мнению экспертов Ranking, согласно сильному расхождению с мировыми стандартами и низкому уровню роста этого показателя в стране, можно с уверенностью сказать, что обеспечение жильем граждан Казахстана – первостепенная и серьезная задача.

При этом в 12 из 20 крупнейших регионов страны показатель обеспеченности жильем находится ниже среднереспубликанского значения. В меньшей степени обеспечено жильем население Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областей.

Фото: ranking.kz

В то же время главным фактором обеспеченности жильем является доступность его приобретения. И в данное время для многих основным, а иной раз – единственным доступным способом покупки нового или вторичного жилья, выступает приобретение квартиры или дома в ипотеку.

Стоит отметить, что коммерческая ипотека сейчас так же весьма дорога. Так, в марте текущего года годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по "обычной" ипотеке, то есть по займам вне партнерских программ банков и льготных госпрограмм, а также не по системе жилстройсбережений, варьировалась от 14,9% до 26,5%. Мало кто из казахстанцев будет рассматривать такой вариант, так как это очень высокие ставки.

Между тем, если опираться на данные опроса БВУ РК от НБ РК, в четвертом квартале 2022 года в сегменте ипотечного кредитования наблюдалось ужесточение условий выдачи займов в виде повышения большинством банков-респондентов процентных ставок и требований к платежеспособности клиентов. Это привело к снижению коэффициента одобрения до 30%, а в третьем квартале – 38%. По сравнению с другими видами кредитования ужесточение условий по ипотеке было наибольшим. Этот факт, как и другие, повлиял на динамику купли-продажи жилья в Казахстане, хотя в 2022 году она снизилась на 23,1%, до 465,8 тыс. сделок (в 2021-м – 606,1 тыс. сделок).

Фото: ranking.kz

В стране успешно развивается система жилищно-строительных сбережений (ЖСС). По факту это выступает драйвером роста ипотечного кредитования и наиболее доступным способом приобретения жилья. Единственный финансовый институт, реализующий систему ЖСС в Казахстане, – Отбасы банк.

"К концу 2022 года ипотечный портфель банка достиг почти 3 трлн тенге. Роль фининститута на ипотечном рынке является максимально высокой и быстрорастущей. Если в 2017 году на Отбасы банк приходилось 34% ипотечного кредитования, то уже в 2022-м доля достигла 58%. Таким образом, мы видим, что система ЖСС играет важную и одну из главных ролей в доступности жилья в стране. Это подтверждается и притоком вкладчиков в банк", – отмечают специалисты.

Все больше людей заинтересованы в приобретении жилья через систему ЖСС. К концу 2022 года в Отбасы банке насчитывалось уже 2,5 млн вкладчиков, а депозитная база достигла 2,1 трлн тг, что составило 42% всех долгосрочных вкладов БВУ РК.

Банк предлагает довольно привлекательные условия кредитования по ставкам от 3,5% до 11,5% (ГЭСВ – от 3,6%).

Относительно выгоды вкладчиков можно сказать следующее: они получают ежегодную премию государства* в размере 20% (начисляется на сумму, не превышающую 200 МРП). В целом, за 20 лет на счета вкладчиков было зачислено 348 млрд тг. Из них 17,6 млрд тг было возвращено государству в связи с досрочным закрытием депозитов (если вкладчик забирает деньги со счета, которому менее трех лет, премия не выплачивается). При этом дивиденды из чистой прибыли банка составили 140,5 млрд тг, а сумма корпоративного налога, оплаченного в бюджет страны за 19 лет, – 40,8 млрд тг. Важно, что за время своей работы банк выдал 447 268 кредитов.

Если умножить на коэффициент семейственности 4, то почти 2 млн казахстанцев приобрели жилье с помощью Отбасы банка. Премия государства, которую выплачивают казахстанцам, возвращается в бюджет в виде прибыли, налогов. Соответственно, страна при минимальных затратах увеличивает обеспеченность граждан жильем, повышая уровень жизни и благосостояния населения.

* Премия государства – средства из республиканского бюджета, которые начисляются на депозиты вкладчиков Отбасы банка для поддержки их стремления улучшить свои жилищные условия.

Фото: ranking.kz

Таким образом, все говорит о том, что ипотечный рынок Казахстана находится в стадии развития. Если рассмотреть отношение портфеля ипотечного кредитования к ВВП, то в Казахстане оно составляет 5%, в то время как в России – 10%, в Китае – 41%, в Германии – 44%, во Франции – 55%, в США – 56%, в Великобритании – 74%, в Канаде – 78%. То есть по сравнению с другими странами мы видим, что до "потолка" рынка Казахстану далеко, и есть куда стремиться.

Фото: ranking.kz

Указывает на надежность и устойчивость рынка и то, что уровень просрочки платежей более 90 дней по ипотечным кредитам – минимальный.