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18 грузовых вагонов сошли с рельсов в Шымкенте

18 грузовых вагонов сошли с рельсов в Шымкенте Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
11 мая на перегоне "Игилик" на участке железной дороги "Игілік-Бадам" произошел сход 18 вагонов: из них 17 пустых вагонов с опрокидыванием на бок, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ДЧС Шымкента, вагоны были в грузовом составе поезда №2489, сообщением "Шымкент-Арыс", общее количество 57 вагонов.

"В результате повреждены 11 опор воздушных линий электропередач, частичное повреждение ж/д полотна. По причине схода вагонов на указанной станции произошла задержка пассажирского поезда №77 направлением "Алматы-Мангистау" на 1 час 15 минут".Пресс-служба ДЧС Шымкента
18 грузовых вагонов сошли с рельсов в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В данное время на движение поездов ничего не влияет.

В ремонтно- восстановительных работах задействованы силы АО "НК КТЖ" в составе 55 человек.

18 грузовых вагонов сошли с рельсов в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

"Пострадавших нет. На место происшествия выезжало руководство ДЧС Шымкента, 14 человек личного состава и 4 единиц техники", – уточнили в пресс-службе.

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