Заморозки, гроза и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана

В 11 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области порывы 15 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем порывы 15 м/с.

Ночью на юге, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, западе, в центре, днем на западе, севере области гроза. Днем на западе, севере области град. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, днем град.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на западе, северо-западе, в центре Костанайской области ожидается гроза. Днем в центре области град. Ночью и утром на северной половине области туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы заморозки -2. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.



Днем на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -3. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -3.



Ночью на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на юге, севере, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-18 м/с.



Днем на севере, востоке Жетысуской области ветер юго-западный порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с.



Ночью и утром на юго-востоке Павлодарской области ожидается гроза, ночью на севере области заморозки -1. Ветер северный на востоке области ночью порывы 15 м/с.



Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки -2. В Петропавловске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.