Ситуация в Украине: Польша передала 14 истребителей, Молдова сокращает срок пребывания в стране беженцев

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдовы разрешила иностранцам, имеющим право на временную защиту, находиться в республике только 90 дней в течение полугода. Ранее им было разрешено находится в стране на время действия режима ЧП, а также еще 90 дней после, сообщает Zakon.kz.

МИД России сообщил о прекращении сотрудничества между правительствами РФ и Польши в области науки и техники.

США делают все возможное для ускорения поставки танков Abrams Украине и рассчитывают на их передачу в начале осени этого года, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Постпредство Польши при ЕС сообщило о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в телеграм-канале ведомства, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие переговоры по разблокированию инициативы будут проводиться онлайн.

Участники встречи в Стамбуле по зерновой сделке обсуждали возможность возобновления действия аммиакопровода "Тольятти - Одесса", договорились и дальше работать по поднимавшимся вопросам. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении офиса генсека ООН.



Ракета, упавшая на территории Польши в декабре, могла прилететь с территории Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

ЕС призывает Грузию как претендента на членство в союзе следовать санкциям против России в отношении запрета на полеты в и из РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

У Европейского союза (ЕС) есть юридическое заключение для передачи Украине иммобилизованных российских активов. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

В настоящее время заблокированные Евросоюзом (ЕС) активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 млрд евро.

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