Лига Европы: "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью
Фото: Twitter.com/juventusfcen
В первом полуфинальном матче Лиги Европы "Ювентус" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Севильей". Счет 1:1, сообщает Zakon.kz
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Счет в игре открыл игрок гостей Юссеф Эн-Несири на 26-й минуте. Сравнял счет защитник туринского клуба Федерико Гатти на 90+7-й минуте.
Ответная игра оппонентов запланирована на 18 мая, встреча пройдёт в Севилье.
Как сообщали ранее по итогам противостояния, состоящего из двух матчей, одна из команд отправится в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
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