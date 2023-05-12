Лига Европы: "Рома" обыграла "Байер" благодаря голу Бове

В первом матче полуфинала Лиги Европы "Рома" принимала "Байер". Матч завершился победой хозяев – 1:0. сообщает Zakon.kz

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Единственный гол на 63-й минуте забил Эдоардо Бове. Ответная игра состоится через неделю, 18 мая, в Германии.

Как сообщали ранее, в другом полуфинальном матче Лиги Европы "Ювентус" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Севильей". Счет – 1:1.