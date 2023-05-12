Нефтяные котировки снизились из-за замедления мировой экономики

Снижение темпов роста мировой экономики повлияло на уменьшение стоимости барреля нефти марки Brent до отметки в 74 доллара, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 8 мая, бочка нефти марки Brent торговалась за 77,01 доллара. Во вторник ее цена немного подросла до 77,44 доллара, а уже в среду уменьшилась до 76,41. В четверг, 11 мая, цена барреля временами снижалась до 74,75 доллара.

Фото: график

Аналитики называют несколько причин падения нефтяных котировок.



По тормозам

Среди основных факторов, давящих на стоимость энергоносителей, директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев назвал замедление экономического роста в Китае.

"Снижение цен на нефть происходит по причине противоречивой апрельской торговой статистики по экспорту-импорту Китая, указывающей на возможное замедление второй экономики мира. Так, экспорт из Поднебесной, а значит, спрос в других частях света, вырос, однако импорт, то есть спрос внутри Китая, сократился на целых 7,9% к прошлому году", – рассказал Мурат Кастаев.

Также неожиданно низкой стала апрельская инфляция в Китае. По информации Национального бюро статистики КНР, темпы роста розничных цен в нынешнем месяце составили 0,1%, в то время как в марте-феврале – 0,7% и 1%. Это значит, что Китай балансирует на грани дефляции. Если же реализуется дефляционный сценарий, то, по мнению аналитика, это будет сильным негативом для перспектив экономического роста.

При этом, если экономическая активность в мировой экономике будет низкой, то, следовательно, нет потребности производить много товаров, а значит, спрос на энергоносители для производства этих товаров становится невысоким. Именно поэтому Министерство энергетики США снизило свой прогноз относительно цены на нефть в этом году с 85,01 до 78,65 доллара за баррель.

В ожидании ставки

Кроме того, снизилась инфляция и в США. По данным американского Министерства труда, в апреле до 4,9% с 5% месяцем ранее. Причем аналитики рассчитывали, что этот показатель останется на уровне 5%. Теперь рынок ждет, как подобное замедление может сказаться на дальнейших действиях Федеральной резервной системы США, которая ставит задачу уменьшить инфляцию в стране до 2%.

Между тем эксперты считают, что уровень инфляции в Штатах остается пока достаточно высоким, чтобы уверенно утверждать о снижении ставки ФРС в ближайшей перспективе.

По словам аналитика "Финам" Александра Потавина, для Федрезерва сейчас важна динамика базовой инфляции, и прежде всего в сфере услуг, где ситуация пока особо не меняется. Поэтому в июне, на следующем заседании ФРС, следует ждать сохранения процентной ставки без изменений.

В свою очередь Александр Потавин полагает, что высокие процентные ставки ФРС оказывают прямое давление на нефтяные котировки.





"Чем дольше Федрезерв сохраняет высокими процентные ставки по кредитам, тем значительнее тормозится экономика, что в итоге может привести к снижению спроса на нефть", – сообщил аналитик.

Запасная статистика

Другим фактором, который давит на нефтяные котировки, стал рост запасов нефти в Штатах. Опубликованная Министерством энергетики США статистика показала увеличение этих запасов за неделю на 2,95 млн баррелей до 462,584 млн баррелей, при том, что ожидалось их уменьшение на 0,9 млн. Следует отметить, что рост запасов наблюдается впервые за четыре недели.

Примечательно, что при этом снизились запасы бензина и дистиллятов, к слову, тоже сильнее прогнозов, но на нефтяные котировки это событие не особо повлияло.

По мнению Александра Потавина, определенную поддержку ценам на энергоносители оказали события в Канаде. Там была частично остановлена нефтедобыча из-за сильных пожаров.

"Пожары в канадской провинции Альберта повлияли на снижение добычи на 280 тыс. баррелей в день, что составило свыше 3% общей добычи в этой стране. Но это временный фактор, давящий на нефтяные котировки, потому что благодаря холодной погоде обстановка там приходит в норму, и добыча должна в ближайшее время возобновиться", – отметил аналитик.

Чувство долга

Тревогу на рынок нефти вносит и ситуация с государственным долгом США, который в январе в очередной раз превысил установленный по закону лимит и достиг 31,4 трлн долларов. Некоторые эксперты говорят о возможном дефолте, который может случиться в Штатах уже 1 июня 2023 года. По словам Мурата Кастаева, сложившаяся ситуация делает перспективы крупнейшей экономики мира неопределенными.

"Безусловно, потолок госдолга будет повышен, но нервозность, с которой это очередное повышение происходит, вносит тревогу на рынки", – подчеркнул эксперт.

Говоря же о возможном развитии событий в мировой экономике, Мурат Кастаев делает оптимистичный прогноз.

"Инвесторы будут следить за дальнейшим развитием событий и новыми экономическими данными, чтобы оценить, возможно ли сползание мировой экономики в рецессию в этом году или нет. Наибольшую тревогу вызывает Европа, однако и в США с КНР не все гладко. Тем не менее, прямо сейчас предпосылок для наступления рецессии нет", – считает он.

Оптимистично настроен и Александр Потавин, полагающий, что опасения по поводу краткосрочного спроса из-за стресса в банковской системе США и замедления мирового промышленного производства были преувеличены.

Жить будем

Аналитики говорят о стабильности казахстанской экономики, несмотря на снижение стоимости "черного золота". Так, Мурат Кастаев отмечает, что текущий уровень цен пока не оказывает давления на отечественную экономику и государственные финансы, и это видно по достаточно стабильному и крепкому курсу тенге.

"Прогнозы по цене на нефть остаются в зависимости от состояния мировой экономики. Мы придерживаемся прежнего прогноза, что в скором времени цены на нефть превысят отметку в 80 долларов, а во втором полугодии могут перевалить и за уровень 90 долларов за баррель", – поделился мнением эксперт.

Между тем Александр Потавин сообщает, что Казахстан сегодня диверсифицирует свои нефтяные поставки в обход России, повышая их стабильность и снижая зависимость от геополитических рисков.

"Текущие нефтяные цены вполне устраивают власти Казахстана, ведь они в среднем на 20-30% выше, чем были в 2018-2021 годах", – сказал он.

По его прогнозам, нефтяные котировки этим летом могут подняться в район 80-82 долларов за баррель. Если преувеличенные риски прихода рецессии в экономику США и ЕС окажутся нереализованными, то осенью этого года надо ждать роста стоимости нефти на отметке 90-95 долларов за баррель.