Как будут проверять бизнес в Казахстане с 2024 года
По его словам, именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания.
"Он должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг".Алихан Смаилов
Также в целях дальнейшей защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тыс. необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.
"Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля".Премьер-министр Смаилов
Кроме того, глава правительства добавил, что разрабатывается новый Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение нагрузки и упрощение процедур налогового администрирования.
Он уточнил, что для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению президента разработана новая модель государственно-частного партнерства.
На местном уровне будет продолжена поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.
"Перед акиматами поставлены конкретные KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест. При этом сегодня на уровень местного бюджета переданы корпоративные подоходные налоги от МСБ, поэтому акиматы заинтересованы в том, чтобы расширять частный сектор. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство также всегда открыто к диалогу с бизнесом и готово поддерживать проекты, способствующие его развитию", — заключил Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что в стране мораторий на проверку бизнеса продлен до конца 2023 года. Стоит отметить, что мораторий введен с 1 января 2020 года.