Как будут проверять бизнес в Казахстане с 2024 года

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, именно на средний бизнес возлагаются большие ожидания.

"Он должен стать ядром этого прогресса, драйвером роста обрабатывающего сектора с выпуском конкурентоспособной продукции и предоставлением широкого спектра услуг". Алихан Смаилов

Также в целях дальнейшей защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тыс. необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.



"Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля". Премьер-министр Смаилов

Кроме того, глава правительства добавил, что разрабатывается новый Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение нагрузки и упрощение процедур налогового администрирования.



Он уточнил, что для облегчения доступа к государственным ресурсам и инфраструктуре по поручению президента разработана новая модель государственно-частного партнерства.

На местном уровне будет продолжена поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.

"Перед акиматами поставлены конкретные KPI по привлечению инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест. При этом сегодня на уровень местного бюджета переданы корпоративные подоходные налоги от МСБ, поэтому акиматы заинтересованы в том, чтобы расширять частный сектор. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство также всегда открыто к диалогу с бизнесом и готово поддерживать проекты, способствующие его развитию", — заключил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что в стране мораторий на проверку бизнеса продлен до конца 2023 года. Стоит отметить, что мораторий введен с 1 января 2020 года.