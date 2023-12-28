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Законодательство РК

Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем – Алихан Смаилов об отмене моратория на проверки бизнеса

Смаилов: Добросовестным предпринимателям нечего опасаться Фото: primeminister.kz
Добросовестным казахстанским предпринимателям не стоит переживать из-за предстоящей отмены моратория на проверки бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

О том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ".

Глава правительства подчеркнул, что малый и средний бизнес является основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.

"Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам этой работы мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня девять тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в два раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.

"Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что на различных площадках в министерствах и правительстве на регулярной основе предметно рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. Многие из них получили свое решение.

По словам главы правительства, доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Только за текущий год количество занятых здесь увеличилось на 500 тыс. и достигло 4,3 млн человек. Темп роста составил порядка 14%.

"При этом, перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны", – заключил он.

Ранее депутат Мажилиса предлагал продлить мораторий на проверки бизнеса в Казахстане на 2024 год.

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