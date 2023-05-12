Мужчины избили трех подростков в Петропавловске

7 мая по ул. Интернациональная в Петропавловске произошла массовая драка. В полиции СКО рассказали Zakon.kz, что в настоящее время идут следственные действия.

О происшествии стало известно из соцсетей. Автор сообщения отметил, что шесть нетрезвых мужчин напали на подростков и били их поочередно по голове.

В полиции прокомментировали публикацию и заявили: "Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам".

"Данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК "Хулиганство". По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина 2003 года рождения". Пресс-служба ДП СКО

Проводятся следственные действия, заключили в ведомстве.

28 апреля массовая драка произошла в Алматы.